Капсула часу з 80-х: виявлено рідкісний 36-річний Chevrolet Corvette без пробігу (фото)
Виготовлено лише 2050 ювілейних Chevrolet Corvette 35th Anniversary, всі вони пофарбовані в білий колір. Спорткар оснащений 240-сильним V8.
У США виявили Chevrolet Corvette 1988 року в новому стані. Спорткар увесь час стояв у гаражі та не експлуатувався. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
На одометрі Chevrolet Corvette C4 висвічується пробіг 51 км. Автомобіль має ідеальний вигляд. Його кузов і салон зі шкіри чудово збереглися, а двигун працює без нарікань. У наявності всі оригінальні документи на машину, а також керівництво з експлуатації.Важливо
Спорткар належить до лімітованої версії 35th Anniversary, присвяченої 35-річчю Chevrolet Corvette. Виготовили лише 2050 таких автомобілів. У всіх них кузов, салон і колісні диски були пофарбовані в білий колір.
Chevrolet Corvette 1988 року оснащений 5,7-літровим 240-сильним V8 і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 240 км/год.
Спорткар досить багато оснащений — він отримав цифрову панель приладів, клімат-контроль, електропривід сидінь і аудіосистему Bose.
До речі, це не перша капсула часу Chevrolet Corvette, знайдена цьогоріч Недавно виявили спорткар 1982 року в новому стані.
Також Фокус розповідав про лімітований Corvette 1978 року з пробігом 470 км.