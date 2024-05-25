В маленьком городке за 2 недели выписали более 10 000 штрафов за превышение скорости

Водители в городе Моррисон массово игнорируют установленное ограничение скорости в 40 км/ч. Всего две камеры автофиксации пополнили бюджет города на более 400 000 долларов.

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В городке Моррисон в американском штате Колорадо с населением всего 396 человек за две недели выписали 10 287 штрафов за превышение скорости. Таков результат установки двух новых камер автофиксации нарушений ПДД. Об этом рассказывает сайт Carscoops.

Камеры контроля скорости в Моррисоне установили еще в марте, однако первые 60 дней они работали в тестовом режиме и нарушителей только информировали о превышении скорости.

В городе Моррисон установили ограничение скорости в 40 км/ч (25 миль в час) из-за туристов Фото: carscoops.com

Впрочем, эти сообщения не дисциплинировали водителей. Когда 8 мая нарушителям начали выписывать штрафы, многие жители Моррисона и его гостей продолжали массово превышать установленный лимит скорости в 25 миль в час (40 км/ч). Если за весь апрель полиция выписала 135 штрафов, то только за один день в мае — 1421.

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Ограничение скорости установили для безопасности пешеходов, поскольку город Моррисон является туристическим — он расположен возле национального парка Ред Рокс. Не исключено, что и нарушителями являются туристы, которые не знают о камерах. К тому же, одна из них установлена на выезде из города, где многие водители уже начинают разгоняться перед хайвеем.

Штраф за превышение скорости на 16 км/ч в США составляет 40 долларов. Таким образом камеры уже пополнили бюджет Моррисона на более чем 400 000 долларов.

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