У маленькому містечку за 2 тижні виписали понад 10 000 штрафів за перевищення швидкості

Водії в місті Моррісон масово ігнорують встановлене обмеження швидкості в 40 км/год. Усього дві камери автофіксації поповнили бюджет міста на понад 400 000 доларів.

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У містечку Моррісон в американському штаті Колорадо з населенням усього 396 осіб за два тижні виписали 10 287 штрафів за перевищення швидкості. Таким є результат встановлення двох нових камер автофіксації порушень ПДР. Про це розповідає сайт Carscoops.

Камери контролю швидкості в Моррісоні встановили ще в березні, проте перші 60 днів вони працювали в тестовому режимі й порушників лише інформували про перевищення швидкості.

В місті Моррісон встановили обмеження швидкості в 40 км/год (25 миль на годину) через туристів Фото: carscoops.com

Утім, ці повідомлення не дисциплінували водіїв. Коли 8 травня порушникам почали виписувати штрафи, чимало мешканців Моррісона та його гостей продовжували масово перевищувати встановлений ліміт швидкості в 25 миль на годину (40 км/год). Якщо за весь квітень поліція виписала 135 штрафів, то лише за один день у травні – 1421.

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Обмеження швидкості встановили для безпеки пішоходів, оскільки місто Моррісон є туристичним – воно розташоване біля національного парку Ред Рокс. Не виключено, що й порушниками є туристи, які не знають про камери. До того ж, одна з них встановлена на виїзді з міста, де чимало водіїв уже починають розганятися перед хайвеєм.

Штраф за перевищення швидкості на 16 км/год в США становить 40 доларів. Таким чином камери вже поповнили бюджет Моррісона на більш ніж 400 000 доларів.

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