Легенда 50-х: в Киеве обнаружили знаменитый спорткар Porsche (фото)

Porsche 356 Speedster — культовая модель немецкой марки, которая сейчас очень ценится коллекционерами. Многие компании изготавливают современные копии знаменитого спорткара.

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В Киеве продается спорткар Porsche 356 Speedster 1958 года. Это единственный подобный автомобиль в Украине. Информация о нем появилась на Auto.ria.

Дизайн Porsche 356 Speedster воссоздали до мельчайших деталей Фото: auto.ria.com

Впрочем, стоит отметить, что этот Porsche 356 — качественно выполненная копия. В ее основе лежит шасси от Volkswagen Beetle, что и неудивительно, ведь оригинальный 356-й также был создан на базе "Жука".

Дизайн Porsche 356 Speedster воссоздан до мельчайших деталей, точно скопирована и панель приборов автомобиля. Салон спорткара отделан кожей.

В салоне детально скопировали переднюю панель Фото: auto.ria.com

Копия Porsche 356 Speedster оснащена 1,6-литровым оппозитным двигателем, как и оригинал. В паре с мотором работает механическая КПП.

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Заявленный пробег Porsche 356 Speedster составляет 19 тыс. км, а цена составляет 35 000 долларов. Оригинальная модель примерно в 10 раз дороже.

Сиденья обшиты кожей Фото: auto.ria.com

Дело в том, что Porsche 356 Speedster — чрезвычайно ценная коллекционная модель. Родстер создали специально для североамериканского рынка и всего выпустили только 4854 авто. Он предлагался в версиях мощностью от 60 до 110 л. с.

Кстати, недавно в Украину привезли уникальный внедорожный Porsche 911 Dakar.

Также Фокус писал, что в Киеве видели редкий спорткар Porsche 2000-х.