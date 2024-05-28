Легенда 50-х: у Києві виявили знаменитий спорткар Porsche (фото)

Porsche 356 Speedster — культова модель німецької марки, яка зараз дуже цінується колекціонерами. Чимало компаній виготовляють сучасні копії знаменитого спорткара.

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У Києві продається спорткар Porsche 356 Speedster 1958 року. Це єдиний подібний автомобіль в Україні. Інформація про нього з’явилася на Auto.ria.

Дизайн Porsche 356 Speedster відтворили до найменших деталей Фото: auto.ria.com

Утім, варто відзначити, що цей Porsche 356 – якісно виконана копія. У її основі лежить шасі від Volkswagen Beetle, що й недивно, адже оригінальний 356-й також був створений на базі "Жука".

Дизайн Porsche 356 Speedster відтворений до найменших деталей, точно скопійована й панель приладів автомобіля. Салон спорткара оздоблено шкірою.

У салоні детально скопіювали передню панель Фото: auto.ria.com

Копія Porsche 356 Speedster оснащена 1,6-літровим опозитним двигуном, як і оригінал. У парі з мотором працює механічна КПП.

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Заявлений пробіг Porsche 356 Speedster складає 19 тис. км, а ціна становить 35 000 доларів. Оригінальна модель приблизно в 10 разів дорожча.

Сидіння обшиті шкірою Фото: auto.ria.com

Справа в тім, що Porsche 356 Speedster – надзвичайно цінна колекційна модель. Родстер створили спеціально для північноамериканського ринку й усього випустили тільки 4854 авто. Його пропонували у версіях потужністю від 60 до 110 к. с.

До речі, недавно в Україну привезли унікальний позашляховий Porsche 911 Dakar.

Також Фокус писав, що в Києві бачили рідкісний спорткар Porsche 2000-х.