Раритетный суперкар Ferrari простоял 28 лет заброшенным в гараже (фото, видео)

Изготовлено всего 929 купе Ferrari 512 Berlinetta Boxer. Суперкар оснащен оппозитным 12-цилиндровым двигателем на 360 сил и способен развить 280 км/ч.

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В США восстановили заброшенный суперкар Ferrari 512 Berlinetta Boxer 1981 года. Коллекционный автомобиль 28 лет простоял заброшенным. О нем рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailinng.

Суперкар годами пылился в гараже Фото: скриншот / YouTube

Интересно, что Ferrari 512 Berlinetta Boxer имеет владельца, однако тот не уделял внимание автомобилю. Он рассказал, что приобрел этот суперкар вместе с Lamborghini Miura в 1995 году: после смерти известного американского коллекционера Эда Уивера его машины распродали.

Салон Ferrari 512 ВВ неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Нынешний владелец эксплуатировал суперкар Ferrari 512 BB всего год, а затем поставил авто в гараж и прекратил заботиться о нем, поскольку хотел проводить больше времени с семьей.

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За 28 лет в гараже Ferrari 512 Berlinetta Boxer покрылся слоем грязи. Однако когда кузов и салон отмыли, то оказалось, что купе отлично сохранилось. К тому же, его пробег составляет всего 31 тыс. км.

Купе Ferrari 512 BB — редкая коллекционная модель, ведь с 1976 по 1981 год выпустили всего 929 таких авто. Суперкар оснащен 4,9-литровым оппозитным 12-цилиндровым двигателем на 360 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость составляет 280 км/ч.

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