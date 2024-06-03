Раритетний суперкар Ferrari простояв 28 років занедбаним у гаражі (фото, відео)

Виготовлено лише 929 купе Ferrari 512 Berlinetta Boxer. Суперкар оснащений опозитним 12-циліндровим двигуном на 360 сил і здатен розвинути 280 км/год.

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У США відновили занедбаний суперкар Ferrari 512 Berlinetta Boxer 1981 року. Колекційний автомобіль 28 років простояв занедбаним. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailinng.

Суперкар роками пилився в гаражі Фото: скриншот / YouTube

Цікаво, що Ferrari 512 Berlinetta Boxer має власника, однак той не приділяв увагу автомобілю. Він розповів, що придбав цей суперкар разом із Lamborghini Miura в 1995 році: після смерті відомого американського колекціонера Еда Вівера його машини розпродали.

Салон Ferrari 512 ВВ непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Нинішній власник експлуатував суперкар Ferrari 512 BB усього рік, а потім поставив авто у гараж та припинив дбати про нього, оскільки хотів проводити більше часу з родиною.

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За 28 років у гаражі Ferrari 512 Berlinetta Boxer покрився шаром бруду. Проте коли кузов та салон відмили, то виявилося, що купе чудово збереглося. До того ж, його пробіг становить усього 31 тис. км.

Купе Ferrari 512 BB – рідкісна колекційна модель, адже з 1976 по 1981 рік випустили всього 929 таких авто. Суперкар оснащений 4,9-літровим опозитним 12-циліндровим двигуном на 360 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість складає 280 км/год.

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