Броня, сирена и тепловизор: презентован экстремальный пикап Toyota (видео)

Toyota Tundra получила бронекапсулу, пуленепробиваемые стекла и шины, которые не боятся проколов. За доплату его можно оснастить тепловизором и системой фильтрации воздуха.

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Пикап Toyota Tundra 2024 получил новую защищенную версию. Создала ее канадская компания Inkas Armored, которая специализируется на бронировании автомобилей. Видео с новинкой появилось на ее Youtube-канале.

Интерьер Toyota Tundra не изменился Фото: INKAS

Визуально бронированная Toyota Tundra почти не отличается от стандартного пикапа. Авто получило защиту стандарта BR6+, то есть способно выдержать обстрел из автомата или снайперской винтовки калибром 7,62 мм, а также подрыв сразу двух противопехотных гранат.

Салон пикапа защищает бронекапсула Фото: INKAS

В силовой каркас Toyota Tundra интегрирована бронекапсула, а еще добавили защиту для двигателя и бензобака. Также появились пуленепробиваемые окна и шины, которые не боятся прокола.

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Кроме того, пикап Toyota Tundra можно оборудовать тепловизором, камерами кругового обзора, системой связи с громкоговорителем, сиреной, системами пожаротушения и фильтрации воздуха.

Силовой агрегат Toyota Tundra Inkas остался без изменений. Полноприводный пикап оснащен 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью 389 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП.

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