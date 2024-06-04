Броня, сирена і тепловізор: презентовано екстремальний пікап Toyota (відео)

Toyota Tundra отримала бронекапсулу, куленепробивне скло та шини, які не бояться проколів. За доплату його можна оснастити тепловізором та системою фільтрації повітря.

Related video

Пікап Toyota Tundra 2024 отримав нову захищену версію. Створила її канадська компанія Inkas Armored, яка спеціалізується на бронюванні автомобілів. Відео з новинкою з’явилося на її Youtube-каналі.

Інтер'єр Toyota Tundra не змінився Фото: INKAS

Візуально броньована Toyota Tundra майже не відрізняється від стандартного пікапа. Авто отримало захист стандарту BR6+, тобто здатне витримати обстріл із автомата чи снайперської гвинтівки калібром 7,62 мм, а також підрив одразу двох протипіхотних гранат.

Салон пікапа захищає бронекапсула Фото: INKAS

У силовий каркас Toyota Tundra інтегрована бронекапсула, а ще додали захист для двигуна і бензобака. Також з’явилися куленепробивні вікна та шини, які не бояться проколу.

Важливо

Ювілей бестселера: кросовер Toyota RAV4 святкує 30-річчя (фото)

Крім того, пікап Toyota Tundra можна обладнати тепловізором, камерами кругового огляду, системою зв’язку з гучномовцем, сиреною, системами пожежогасіння та фільтрації повітря.

Силовий агрегат Toyota Tundra Inkas залишився без змін. Повнопривідний пікап оснащено 3,5-літровим V6 твін-турбо потужністю 389 к. с. та 10-ступінчастою автоматичною КПП.

До речі, недавно на ринок вийшов новий Toyota Land Cruiser Prado 2024.

Також Фокус розповідав про перший у світі броньований суперкар.