Камеры автофиксации пополнили бюджет Украины на 2 миллиарда гривен

На украинских дорогах работают 265 камер автофиксации. С 2020 года они помогли выявить более 10 миллионов случаев нарушения ПДД.

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Камеры автоматической фотофиксации в Украине позволили пополнить государственный бюджет на 2,1 миллиарда гривен. Именно столько штрафов заплатили нарушители Правил дорожного движения со времени возобновления работы камер контроля скорости в июне 2020 года. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его информации, всего за 4 года было вынесено более 10 миллионов постановлений о нарушении ПДД, которые зафиксировали в автоматическом режиме. 89% из них выполнили.

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Сейчас на украинских дорогах функционируют 265 камер автофиксации. Они работают в 25 городах и 15 областях. В этом году установили 50 таких комплексов.

Пока они следят только за соблюдением скоростного режима, хотя в перспективе им планируют добавить функционал — они смогут фиксировать авто, которые едут на красный свет, передвигаются по встречной полосе или полосе для общественного транспорта.

По словам Алексея Билошицкого, в местах работы камер автофиксации удалось втрое уменьшить количество ДТП с погибшими и травмированными.

Кстати, недавно стало известно, что в Украине планируют в 50 раз увеличить штрафы для водителей внедорожников.

Также Фокус рассказывал об украинце, который 16 раз сдавал экзамен по вождению.