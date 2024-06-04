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Камери автофіксації поповнили бюджет України на 2 мільярди гривень

камери автофіксації, Камери автоматичної фотофіксації, порушення ПДР
Фото: zn.ua | Камери зафіксували понад 10 мільйонів випадків порушень ПДР

На українських дорогах працюють 265 камер автофіксації. Із 2020 року вони допомогли виявити понад 10 мільйонів випадків порушення ПДР.

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Камери автоматичної фотофіксації в Україні дозволили поповнити державний бюджет на 2,1 мільярда гривень. Саме стільки штрафів заплатили порушники Правил дорожнього руху з часу відновлення роботи камер контролю швидкості в червні 2020 року. Про це повідомив у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його інформацією, всього за 4 роки було винесено понад 10 мільйонів постанов про порушення ПДР, які зафіксували в автоматичному режимі. 89% з них виконали.

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У маленькому містечку за 2 тижні виписали понад 10 000 штрафів за перевищення швидкості

Наразі на українських дорогах функціонують 265 камер автофіксації. Вони працюють у 25 містах та 15 областях. Цього річ встановили 50 таких комплексів.

Поки вони стежать лише за дотриманням швидкісного режиму, хоча в перспективі їм планують добавити функціонал – вони зможуть фіксувати авто, які їдуть на червоне світло, пересуваються по зустрічній смузі чи смузі для громадського транспорту.

За словами Олексія Білошицького, у місцях роботи камер автофіксації вдалося втричі зменшити кількість ДТП із загиблими та травмованими.

До речі, недавно стало відомо, що в Україні планують в 50 разів збільшити штрафи для водіїв позашляховиків.

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