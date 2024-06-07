Блэкауты не пугают: в Украине резко выросли продажи электромобилей (фото)
Подавляющее большинство проданных в Украине электромобилей (84%) — подержанные. Среди моделей с пробегом преобладают Nissan и Tesla, а в новом сегменте лидируют Volkswagen и Honda.
Несмотря на отключение света, украинцы продолжают покупать электромобили. В мае было продано 4113 электрокаров, что сразу на 68% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
В то же время, доля новых электромобилей снизилась с 23% до 16%. Легковых электрокаров приобрели 4025 (647 новых и 3378 подержанных), а коммерческих — 88 (83 — с пробегом).
Лидеры рынка не изменились. В новом сегменте преобладают электромобили китайского производства, а на первом месте — Volkswagen ID.4.
ТОП 5 самых популярных новых электрокаров в Украине за май 2024 года:
- Volkswagen ID.4 — 110 проданных авто.
- Honda M-NV — 72 ед.
- Nissan Ariya — 58 ед.
- BYD Song Plus — 45 ед.
- Zeekr 001 — 32 ед.
Среди подержанных электромобилей в Украине по-прежнему лидируют Nissan Leaf и Tesla Model 3.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Nissan Leaf — 492 проданных авто.
- Tesla Model 3 — 404 ед.
- Tesla Model Y — 335 ед.
- Volkswagen e-Golf — 212 ед.
- Hyundai Kona Electric — 210 ед.
Всего за пять месяцев 2024 года украинцы приобрели 20,2 тыс. электрокаров, из которых 80% были подержанными, а 20% — новыми.
Кстати, продажи подержанных авто в Украине тоже существенно выросли в последнее время.
Также Фокус рассказывал, что в Украине появится флагманский электрокар Kia.