Блэкауты не пугают: в Украине резко выросли продажи электромобилей (фото)

Подавляющее большинство проданных в Украине электромобилей (84%) — подержанные. Среди моделей с пробегом преобладают Nissan и Tesla, а в новом сегменте лидируют Volkswagen и Honda.

Related video

Несмотря на отключение света, украинцы продолжают покупать электромобили. В мае было продано 4113 электрокаров, что сразу на 68% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Volkswagen ID.4 остается самым популярным новым электромобилем Volkswagen ID.4 остается самым популярным Фото: Volkswagen

В то же время, доля новых электромобилей снизилась с 23% до 16%. Легковых электрокаров приобрели 4025 (647 новых и 3378 подержанных), а коммерческих — 88 (83 — с пробегом).

Лидеры рынка не изменились. В новом сегменте преобладают электромобили китайского производства, а на первом месте — Volkswagen ID.4.

ТОП 5 самых популярных новых электрокаров в Украине за май 2024 года:

Volkswagen ID.4 — 110 проданных авто. Honda M-NV — 72 ед. Nissan Ariya — 58 ед. BYD Song Plus — 45 ед. Zeekr 001 — 32 ед.

Nissan Leaf продолжает лидировать в подержанном сегменте Фото: Фокус

Среди подержанных электромобилей в Украине по-прежнему лидируют Nissan Leaf и Tesla Model 3.

Важно

Новые тарифы на электроэнергию: выгодно ли покупать электромобиль после 1 июня

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Nissan Leaf — 492 проданных авто. Tesla Model 3 — 404 ед. Tesla Model Y — 335 ед. Volkswagen e-Golf — 212 ед. Hyundai Kona Electric — 210 ед.

Всего за пять месяцев 2024 года украинцы приобрели 20,2 тыс. электрокаров, из которых 80% были подержанными, а 20% — новыми.

Кстати, продажи подержанных авто в Украине тоже существенно выросли в последнее время.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появится флагманский электрокар Kia.