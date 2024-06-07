Блекаути не лякають: в Україні різко виросли продажі електромобілів (фото)
Переважна більшість проданих в Україні електромобілів (84%) — вживані. Серед моделей з пробігом переважають Nissan і Tesla, а в новому сегменті лідирують Volkswagen та Honda.
Попри відключення світла, українці продовжують купувати електромобілі. У травні було продано 4113 електрокарів, що одразу на 68% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
У той же час, частка нових електромобілів знизилася з 23% до 16%. Легкових електрокарів придбали 4025 (647 нових та 3378 уживаних), а комерційних – 88 (83 – з пробігом).
Лідери ринку не змінилися. У новому сегменті переважають електромобілі китайського виробництва, а на першому місці – Volkswagen ID.4.
ТОП 5 найпопулярніших нових електрокарів в Україні за травень 2024 року:
- Volkswagen ID.4 – 110 проданих авто.
- Honda M-NV – 72 од.
- Nissan Ariya – 58 од.
- BYD Song Plus – 45 од.
- Zeekr 001 – 32 од.
Серед вживаних електромобілів в Україні, як і раніше, лідирують Nissan Leaf і Tesla Model 3.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Nissan Leaf – 492 проданих авто.
- Tesla Model 3 – 404 од.
- Tesla Model Y – 335 од.
- Volkswagen e-Golf – 212 од.
- Hyundai Kona Electric – 210 од.
Усього за п’ять місяців 2024 року українці придбали 20,2 тис. електрокарів, із яких 80% були вживаними, а 20% — новими.
До речі, продажі вживаних авто в Україні теж суттєво виросли останнім часом.
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