Нові тарифи на електроенергію: чи вигідно купувати електромобіль після 1 червня

Зарядка електромобіля в Україні суттєво здорожчала після підвищення тарифів на електроенергію. Фокус розрахував її вартість для популярних електричних моделей.

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Нові тарифи на електроенергію змусили задуматися власників електромобілів та бажаючих придбати "зелені" авто. Зарядити електрокар в Україні вже не настільки дешево, як раніше. Фокус підрахував, скільки коштує зарядка електромобіля з 1 червня 2024 року і чи є вона вигіднішою, аніж заправка бензинового авто.

Для підрахунку візьмемо два найпопулярніші електромобілі в Україні на даний момент – кросовер Volkswagen ID.4 та хетчбек Nissan Leaf. Ми прорахуємо вартість 100 км пробігу за підзарядки вдома (за звичайним та нічним тарифом), а також на швидкісних зарядних станціях.

Скільки коштує зарядити Volkswagen ID.4

Зарядка Volkswagen ID.4 тепер коштує від 166,32 до 332,64 грн Фото: Volkswagen

Електрокросовер Volkswagen ID.4 у 204-сильній версії має батарею із корисною ємністю 77 кВт∙год. До 1 червня повна її зарядка коштувала 203,28 гривні за звичайним тарифом 2,64 грн за 1 кВт∙год і 101,64 гривні – за нічним тарифом у 1,32 грн ( з 23.00 до 7.00 за наявності двозонного лічильника).

Нові тарифи на електроенергію становлять 4,32 грн за 1 кВт∙год стандартно та 2,16 грн за кВт∙год – вночі з двозонним лічильником. Зарядка Volkswagen ID.4 тепер коштує 332,64 та 166,32 грн, відповідно.

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Якщо врахувати паспортний запас ходу VW ID.4 в 520 км, то 100 км пробігу за старим тарифом обходилися в 39 гривень, а за нічним – 19,5 гривень. Враховуючи, що літр бензину А-95 зараз в середньому коштує 56 гривень, то це еквівалентно витраті 0,7 та 0,35 л/100 км, відповідно.

Нові тарифи на електроенергію з 1 червня 2024 року збільшили вартість 100 км пробігу до 64 грн за стандартним тарифом та 32 грн – за нічним. Стільки б коштувало заправити автівку, яка витрачає 1,1 та 0,65 л/100 км, відповідно.

Вартість зарядки Nissan Leaf

Вартість зарядки Nissan Leaf за новими тарифами становить 86,4-172,8 грн Фото: Nissan

Електромобіль Nissan Leaf другого покоління оснащений батареєю на 40 кВт∙год. Якщо раніше її зарядка коштувала 105,6 грн за стандартним тарифом і 52,8 грн – за нічним, то тепер – 172,8 і 86,4 грн, відповідно.

Паспортний запас ходу Nissan Leaf складає 270 км. До 1 червня 100 км пробігу коштували стільки ж, як і в VW ID.4 – 39 грн за звичайним тарифом і 19,5 грн – за нічним. Як ми вже знаємо, це відповідає витраті бензину 0,7 та 0,35 л/100 км, відповідно.

Після 1 червня вартість 100 км в Nissan Leaf зросла до 64 грн при зарядці вдень і 32 грн – вночі з двозонним лічильником. Це еквівалентно витраті, відповідно, 1,1 та 0,65 л/100 км.

Вартість зарядки електромобіля на швидких станціях

Тарифи на станціях швидкої зарядки значно вищі – 13-16 гривень за 1 кВт∙год. Відповідно, 100 км пробігу на Nissan Leaf чи Volkswagen ID.4 коштуватимуть 192,5-237 гривень, що відповідає витраті бензину 3,4-4,2 л/100 км чи дизелю в 3,6-4,5 л/100 км (за ціною 52,69 грн за літр).

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Короткий висновок

Отже, суттєва вигода для власників електрокарів при зарядці вдома все ще зберігається, навіть якщо врахувати, що реальний запас ходу зазвичай менший за паспортний.

У той же час при використанні швидких зарядних станцій економія порівняно з авто з двигунами внутрішнього згоряння не така вже і велика. Тому зазвичай швидкі станції зарядки використовуються власниками електромобілів у дальній поїздці або в крайньому випадку, коли батарея розряджена.

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