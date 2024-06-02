Новий тариф - плюси та мінуси. Що і як зміниться після підвищення цін на електроенергію

Related video

Давно очікуваний ріст тарифу елекроенергії для населення стає реальністю, і саме це стане дуже вагомим фактором розвитку нової енергетики в країні. Безумовним плюсом підвищення тарифу є вирівнювання цінових сигналів для споживачів, які перестануть вкладати гроші в безнадійні технології опалення і почнуть серйозно задумуватися над енергоефективністю своїх домівок.

Безумовним мінусом — є те, що це підвищення прийшло тоді, коли вимито вже всі резерви і ресурси енергетичних компаній — і вони нарівні з перервами генерації електроенергії, стабільно генерують колосальні збитки. Ну, а населення за десятиліття звикло до дотацій на рівні 60% ціни — як до нормальної і звичної практики. Ну, і програм підтримки енергоефективності у нас кіт наплакав.

Додаткова новина, якої слід очікувати — ріст ціни і на газ. З розбудовою розподіленої генерації електроенергії країні треба замістити вугілля розбитих ТЕС газом, і дуже хиткий баланс, який ми маємо сьогодні — буде вимагати додаткових обсягів палива, його прийдеться імпортувати за вищою ціною.

Важливо

Як протриматися до зими: 10 ліній оборони української енергетики

Тепер важливо, щоб гроші, що будуть зекономлено від підняття тарифу, не було закопано в безнадійні проєкти типу стопіццот меморандумів про нові малі і старі великі атомні реактори, а інвестовано в стійкість реально генеруючих підприємств.

Ну і наостанок — ця подія не змінює того факту, що зимою в нас будуть регулярні відключення і це не останній ріст. Готуйтеся.

Якраз гроші, недоплачені попередніми роками за електроенергію, слід вкласти в батарейні накопичувачі і інвертори на рівні домогосподарств. Ми швидко рухаємося до енергетики майбутнього, де батареї в квартирах будуть таким же звичним атрибутом інтерʼєру, як пральні машини і кухонні плити, тому нові будинки треба вже зараз починати проєктувати з врахуванням цього фактору.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо