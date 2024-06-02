Новый тариф — плюсы и минусы. Что и как изменится после повышения цен на электроэнергию

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Давно ожидаемый рост тарифа элекроэнергии для населения становится реальностью, и именно это станет очень весомым фактором развития новой энергетики в стране. Безусловным плюсом повышения тарифа является выравнивание ценовых сигналов для потребителей, которые перестанут вкладывать деньги в безнадежные технологии отопления и начнут серьезно задумываться над энергоэффективностью своих домов.

Безусловным минусом — является то, что это повышение пришло тогда, когда вымыты уже все резервы и ресурсы энергетических компаний — и они наравне с перерывами генерации электроэнергии, стабильно генерируют колоссальные убытки. Ну, а население за десятилетия привыкло к дотациям на уровне 60% цены — как к нормальной и привычной практике. Ну, и программ поддержки энергоэффективности у нас кот наплакал.

Дополнительная новость, которой следует ожидать — рост цены и на газ. С развитием распределенной генерации электроэнергии стране надо заместить уголь разбитых ТЭС газом, и очень шаткий баланс, который мы имеем сегодня — будет требовать дополнительных объемов топлива, его придется импортировать по более высокой цене.

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Теперь важно, чтобы деньги, которые будут сэкономлены от поднятия тарифа, не были закопаны в безнадежные проекты типа стопиццот меморандумов о новых малых и старых больших атомных реакторах, а инвестированы в устойчивость реально генерирующих предприятий.

Ну и напоследок — это событие не меняет того факта, что зимой у нас будут регулярные отключения и это не последний рост. Готовьтесь.

Как раз деньги, недоплаченные в предыдущие годы за электроэнергию, следует вложить в батарейные накопители и инверторы на уровне домохозяйств. Мы быстро движемся к энергетике будущего, где батареи в квартирах будут таким же привычным атрибутом интерьера, как стиральные машины и кухонные плиты, поэтому новые дома надо уже сейчас начинать проектировать с учетом этого фактора.

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