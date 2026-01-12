Правильное утепление спасет Украину: как мы облегчили России создание отопительного кризиса

Если бы в Украине в любом из предыдущих лет позаботились о правильном утеплении домов, не надо было бы сейчас тратить столько электроэнергии на обогрев, утверждает эксперт по вопросам энергоэффективности Святослав Павлюк. Ведь "правильные" дома не выхолаживаются с такой скоростью, как те, в которых стоят пластиковые окна и нет утепления.