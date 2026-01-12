Мнения
Правильное утепление спасет Украину: как мы облегчили России создание отопительного кризиса
Если бы в Украине в любом из предыдущих лет позаботились о правильном утеплении домов, не надо было бы сейчас тратить столько электроэнергии на обогрев, утверждает эксперт по вопросам энергоэффективности Святослав Павлюк. Ведь "правильные" дома не выхолаживаются с такой скоростью, как те, в которых стоят пластиковые окна и нет утепления.
Несколько циничных комментариев вслух относительно отсутствия отопления.
- Правильно утепленные дома выхолаживаются в разы медленнее, чем те, где стоят паршивые пластиковые окна и нет утепления.
- Окупаемость проектов утепления — это не про деньги, это про выживание, хотя и про деньги тоже.
- Страна тратит на дотации энергии в сотни раз больше, чем бюджет выделяет на энергоэффективность. Если бы мы начали в любой прошлый год, когда энергоэффективность как всегда — была не актуальна — нам бы не надо было столько тепла, газа и электроэнергии для отопления. Настоящая помощь — это утеплить дома и потреблять в разы меньше, даже если энергия будет дороже.
- Дальнейшее стимулирование прямого электрического отопления домов и городов по заниженному (дотированному) тарифу — это преступление, люди вложат деньги и все это придется выбросить, потому что стоимость вырастет раз в 4–5.
- Спросите у своего депутата, что он думает об энергоэффективности и выделении денег на этот приоритет. Хорошее время по крайней мере начать их прижимать к стене.
Всем тепла.
