Роскошное американское авто 60-х простояло заброшенным 33 года (фото)

Buick Riviera — роскошное купе 60-х с 7,0-литровым V8 под капотом. Автомобиль оснащен кондиционером, круиз-контролем и электроприводом сидений.

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Купе покрылось ржавчиной Фото: скриншот / YouTube

Нынешний владелец Buick Riviera рассказал, что его предшественник в 1991 году решил восстановить авто. Он частично разобрал его и снял двигатель, однако не смог завершить реставрацию.

Двигатель авто сняли

Кузов Buick Riviera покрыт ржавчиной, а внутренняя отделка автомобиля разорвана. Впрочем, машина полностью комплектная и имеет редкий ярко-красный цвет.

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Купе Buick Riviera — коллекционная премиальная модель 60-х. Это был флагман в линейке марки, который комплектовался кондиционером, круиз-контролем, усилителем руля и электроприводом сидений.

Кожа на сиденьях разорвана

Конкретно это авто относится к топовой версии Gran Sport с 7,0-литровым V8 мощностью 360 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП купе Buick Riviera было способно разогнаться до 100 км/ч за 8,1 с и развить 193 км/ч.

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