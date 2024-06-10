Розкішне американське авто 60-х простояло занедбаним 33 роки (фото)

Buick Riviera — розкішне купе 60-х із 7,0-літровим V8 під капотом. Автомобіль оснащено кондиціонером, круїз-контролем та електроприводом сидінь.

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В США виявили покинутий Buick Riviera 1968 року. Розкішне купе простояло 33 роки покинутим у гаражі. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.

Купе покрилося іржею Фото: скриншот / YouTube

Нинішній власник Buick Riviera розповів, що його попередник у 1991 році вирішив відновити авто. Він частково розібрав його та зняв двигун, однак не зміг завершити реставрацію.

Двигун авто зняли

Кузов Buick Riviera покритий іржею, а внутрішнє оздоблення автомобіля розірване. Утім, машина повністю комплектна та має рідкісний яскраво-червоний колір.

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Купе Buick Riviera – колекційна преміальна модель 60-х. Це був флагман у лінійці марки, якого комплектували кондиціонером, круїз-контролем, підсилювачем керма та електроприводом сидінь.

Шкіра на сидіннях розірвана

Конкретно це авто належить до топової версії Gran Sport із 7,0-літровим V8 потужністю 360 к. с. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП купе Buick Riviera було здатне розігнатися до 100 км/год за 8,1 с і розвинути 193 км/год.

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