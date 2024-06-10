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Авто

Розкішне американське авто 60-х простояло занедбаним 33 роки (фото)

Buick Riviera, Buick Riviera 1968
Buick Riviera не їздив із 1991 року

Buick Riviera — розкішне купе 60-х із 7,0-літровим V8 під капотом. Автомобіль оснащено кондиціонером, круїз-контролем та електроприводом сидінь.

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В США виявили покинутий Buick Riviera 1968 року. Розкішне купе простояло 33 роки покинутим у гаражі. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.

Buick Riviera 1968, Buick Riviera Fullscreen
Купе покрилося іржею
Фото: скриншот / YouTube

Нинішній власник Buick Riviera розповів, що його попередник у 1991 році вирішив відновити авто. Він частково розібрав його та зняв двигун, однак не зміг завершити реставрацію.

Buick Riviera, Buick Riviera 1968 Fullscreen
Двигун авто зняли

Кузов Buick Riviera покритий іржею, а внутрішнє оздоблення автомобіля розірване. Утім, машина повністю комплектна та має рідкісний яскраво-червоний колір.

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Купе Buick Riviera – колекційна преміальна модель 60-х. Це був флагман у лінійці марки, якого комплектували кондиціонером, круїз-контролем, підсилювачем керма та електроприводом сидінь.

Buick Riviera, Buick Riviera 1968 Fullscreen
Шкіра на сидіннях розірвана

Конкретно це авто належить до топової версії Gran Sport із 7,0-літровим V8 потужністю 360 к. с. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП купе Buick Riviera було здатне розігнатися до 100 км/год за 8,1 с і розвинути 193 км/год.

Раніше Фокус розповідав про покинутий лімузин Елвіса Преслі на звалищі.