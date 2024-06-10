Toyota показала нестандартный электрический пикап с заводским ГБО (фото, видео)

Пикап Toyota Hilux получил 180-сильную установку от модели Mirai с водородными топливными элементами. Запас хода электрокара составляет 600 км.

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Линейку Toyota Hilux вскоре расширят электрические модификации. Японский производитель ранее уже подтвердил появление электрокара с аккумуляторной батареей, а теперь на официальном сайте Toyota показали пикап с водородными топливными элементами.

В основе прототипов лежат стандартные пикапы с "полуторной" кабиной Фото: Toyota

В Великобритании уже выпустили 10 прототипов электрических Toyota Hilux с водородным ГБО. Сейчас они проходят испытания, а 5 авто вскоре отправятся обслуживать Олимпиаду-2024 в Париже.

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Электромобиль Toyota Hilux получил силовую установку от модели Mirai. Мотор на 180 л. с. и 300 Нм вращает задние колеса.

Вместо батареи установлены водородные топливные элементы, в которых путем реакции вырабатывается электроэнергия. Запаса водорода в трех баллонах (а это 7,2 кг) хватает, чтобы преодолеть 600 км.

Запас хода пикапа составляет 600 км Фото: Toyota

За основу для прототипов взят пикап Toyota Hilux в 5,2-метровой версии Extra Cab (с "полуторной" кабиной). Он существенно легче электрического варианта модели с тяжелой батареей. От стандартного Toyota Hilux 2024 прототипы визуально отличаются лишь наклейками на кузове.

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