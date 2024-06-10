Toyota показала нестандартний електричний пікап із заводським ГБО (фото, відео)

Пікап Toyota Hilux отримав 180-сильну установку від моделі Mirai із водневими паливними елементами. Запас ходу електрокара становить 600 км.

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Лінійку Toyota Hilux невдовзі розширять електричні модифікації. Японський виробник раніше вже підтвердив появу електрокара із акумуляторною батареєю, а тепер на офіційному сайті Toyota показали пікап із водневими паливними елементами.

В основі прототипів лежать стандартні пікапи з "полуторною" кабіною Фото: Toyota

У Великій Британії вже випустили 10 прототипів електричних Toyota Hilux із водневим ГБО. Наразі вони проходять випробування, а 5 авто невдовзі відправляться обслуговувати Олімпіаду-2024 в Парижі.

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Електромобіль Toyota Hilux отримав силову установку від моделі Mirai. Мотор на 180 к. с. і 300 Нм обертає задні колеса.

Замість батареї встановлено водневі паливні елементи, в яких шляхом реакції виробляється електроенергія. Запасу водню в трьох балонах (а це 7,2 кг) вистачає, аби подолати 600 км.

Запас ходу пікапа становить 600 км Фото: Toyota

За основу для прототипів взято пікап Toyota Hilux у 5,2-метровій версії Extra Cab (із "полуторною" кабіною). Він суттєво легший за електричний варіант моделі із важкою батареєю. Від стандартного Toyota Hilux 2024 прототипи візуально відрізняються лише наліпками на кузові.

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