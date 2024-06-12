Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Скорость и защита: представлен бронированный спортивный Volkswagen (фото)

Volkswagen Golf GTI, Volkswagen Golf, бронированное авто, тюнинг Volkswagen Golf, тюнинг Volkswagen Golf
Volkswagen Golf GTI бронировали в ЮАР

Volkswagen Golf GTI бронирован по стандарту В4+ и выдерживает обстрел пулями калибром 7,62 мм. Заряженный хэтчбек оснащен 245-сильным турбомотором.

Related video

В ЮАР выполнили нестандартный тюнинг Volkswagen Golf GTI. Заряженный хэтчбек превратили в бронеавтомобиль. Об этом сообщает сайт Motor1.

Бронированные Volkswagen Golf GTI создали в южноафриканской компании SVI Engineering, в первую очередь для полиции, которой нужны не только защищенные, но и быстрые авто для патрулирования.

Volkswagen Golf, Volkswagen Golf GTI, бронированное авто, тюнинг Volkswagen Golf, тюнинг Volkswagen Golf Fullscreen
Хэтчбек бронирован по стандарту В4+

Спортивный Volkswagen Golf GTI получил бронекапсулу салона из стали толщиной 3,5 мм. Кроме того, появилась защита моторного отсека и аккумулятора. Конечно же, установлены пуленепробиваемые стекла и шины, которые не боятся прокола.

Важно
Семейный гигант: презентован самый большой кроссовер Volkswagen (фото)
Семейный гигант: презентован самый большой кроссовер Volkswagen (фото)

Теперь Volkswagen Golf GTI защищен по стандарту В4+ и способен выдержать обстрел пулями калибром 7,62 мм. Впрочем, он и потяжелел — масса выросла до 1765 кг. Поэтому динамика авто несколько хуже: 245-сильный хэтчбек не способен разогнаться до сотни за 6 с, как стандартная модель, но остается быстрым.

Volkswagen Golf 8, Volkswagen Golf, бронированное авто, тюнинг Volkswagen Golf, тюнинг Volkswagen Golf Fullscreen
Хэтчбек будут предлагать для полиции

Стоимость бронирования VW Golf GTI относительно небольшая — 35 000 долларов. Со временем такой же тюнинг будет предлагаться и для более мощного 320-сильного Volkswagen Golf R.

Кстати, недавно презентовали бронированный "Гелендваген" мощностью 800 сил.

Также Фокус рассказывал о новом 300-сильном Volkswagen Golf GTI.