Швидкість і захист: представлено броньований спортивний Volkswagen (фото)

Volkswagen Golf GTI броньований за стандартом В4+ і витримує обстріл кулями калібром 7,62 мм. Заряджений хетчбек оснащений 245-сильним турбомотором.

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У ПАР виконали нестандартний тюнінг Volkswagen Golf GTI. Заряджений хетчбек перетворили на бронеавтомобіль. Про це повідомляє сайт Motor1.

Броньовані Volkswagen Golf GTI створили в південноафриканській компанії SVI Engineering, в першу чергу для поліції, якій потрібні не лише захищені, але й швидкі авто для патрулювання.

Хетчбек броньовано за стандартом В4+

Спортивний Volkswagen Golf GTI отримав бронекапсулу салону зі сталі товщиною 3,5 мм. Крім того, з’явився захист моторного відсіку та акумулятора. Звісно ж, встановлені куленепробивне скло та шини, які не бояться проколу.

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Тепер Volkswagen Golf GTI захищений за стандартом В4+ і здатен витримати обстріл кулями калібром 7,62 мм. Утім, він і поважчав – маса зросла до 1765 кг. Тому динаміка авто дещо гірша: 245-сильний хетчбек не здатен розігнатися до сотні за 6 с, як стандартна модель, але залишається швидким.

Хетчбек пропонуватимуть для поліції

Вартість бронювання VW Golf GTI відносно невелика – 35 000 доларів. Згодом такий же тюнінг пропонуватимуть і для потужнішого 320-сильного Volkswagen Golf R.

До речі, недавно презентували броньований "Гелендваген" потужністю 800 сил.

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