Не вписался в поворот: председатель правления Toyota попал в ДТП на гоночном авто (видео)

Акио Тойода испытывал Toyota GR Yaris на раллийной трассе, не справился с управлением и перевернулся. Поврежденное авто теперь будут демонстрировать сотрудникам концерна.

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Председатель правления Toyota, Акио Тойода, попал в аварию. Его раллийный хэтчбек Toyota GR Yaris перевернулся во время заезда на испытательном полигоне японского концерна в Симояме. Видео с ДТП опубликовали на Youtube-канале Toyota Time.

Разбитое авто Акио Тойоды решили сохранить Фото: скриншот / YouTube

67-летний Акио Тойода решил лично испытать Toyota GR Yaris на грунтовом участке, имитирующем условия ралли. В одном из виражей хэтчбек продемонстрировал избыточную поворачиваемость: его занесло, он врезался в насыпь и перевернулся.

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В ДТП никто не пострадал — Акио Тойода и его штурман Норихико Катсута смогли самостоятельно выбраться из авто. Саму же машину решили сохранить и демонстрировать работникам концерна. Она стала воплощением подхода Toyota к испытаниям — машины тестируют до тех пор, пока они не разобьются или не сломаются.

Стоит отметить, что Акио Тойода любит гонки и до сих пор принимает в них участие под псевдонимом Морицо. В частности, он трижды участвовал в 24-часовой гонке на автодроме Нюрбургринг — выступал за рулем специально подготовленных Lexus LFA, Toyota Supra и прототипа Toyota Corolla с водородным двигателем.

Между прочим, недавно в Канаде разбили редкий 1000-сильный американский спорткар. Водителя и пассажира госпитализировали.

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