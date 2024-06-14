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Авто

Эксклюзивный суперкар Lamborghini продали за рекордную сумму (фото)

Lamborghini Veneno, суперкар Lamborghini, Lamborghini Veneno Roadster, Lamborghini Veneno 2015
Lamborghini Veneno установил рекорд стоимости авто, проданных на онлайн-аукционах

Всего изготовлено всего девять Lamborghini Veneno. 750-сильный карбоновый суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 355 км/ч.

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В Дубае на аукционе SBX продали суперкар Lamborghini Veneno 2015 года. За раритетное авто заплатили 6 миллионов долларов и это рекордная сумма для онлайн-аукционов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Lamborghini Veneno 2015, суперкар Lamborghini, Lamborghini Veneno Roadster, Lamborghini Veneno 2015, суперкар Lamborghini, Lamborghini Veneno Fullscreen
Суперкар отличается агрессивным рубленым дизайном

Интересно, что долгое время в одном из автосалонов Дубая именно этот Lamborghini Veneno Roadster продавался за 9,5 миллиона долларов, однако покупателей, готовых заплатить такую сумму, не нашлось.

Высокая цена Lamborghini Veneno обусловлена тем, что это редкая и эксклюзивная модель, созданная к 50-летию итальянского бренда. Всего выпустили всего 4 таких купе и 9 кабриолетов Roadster. Новыми они стоили от 3,5 млн. долларов.

Lamborghini Veneno Fullscreen
Салон отделан зеленой кожей и карбоном

В основе Veneno лежит Lamborghini Aventador, но у авто полностью новый карбоновый кузов с агрессивным дизайном в стиле бомбардировщика F-117 Stealth.

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Суперкар Lamborghini Veneno оснащен 6,5-литровым V12 на 750 л. с. С 7-ступенчатым роботом он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 355 км/ч.

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Авто разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с

Конкретно этот Lamborghini Veneno Roadster — второй в серии. Он отличается зеленой отделкой салона и декором. Пробег авто составляет всего 3500 км.

Ранее Фокус рассказывал о знаменитом суперкаре Lamborghini Countach в новом состоянии.

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