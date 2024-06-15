Nissan показал недорогое семейное авто с богатым оснащением и расходом 4,6 л/100 км (фото)

Новый Nissan Note Aura — компактный минивэн с просторным салоном и богатой комплектацией. Модель предлагается в 114-сильной гибридной версии e-Power.

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В семействе обновленного Nissan Note 2024 появился новый роскошный вариант Aura. Минивэн уже доступен в Японии по цене от 2 779 700 иен ($17 650). Его подробности раскрыли на официальном сайте Nissan.

Минивэн получил экономичную гибридную установку Фото: Nissan

Минивэн Nissan Note Aura 2024 модельного года отличается полностью новой передней частью с особой решеткой радиатора, тоненькими фарами и изогнутыми ходовыми огнями. Также изменены бамперы и установлены 17-дюймовые диски футуристического дизайна.

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Интересно, что авто отличается от стандартного Nissan Note не только дизайном — оно на 40 мм шире и на 20 мм выше. Также можно выбрать внедорожный вариант Autech с другой решеткой радиатора, пластиковым обвесом и увеличенным на 25 мм (до 165 мм) клиренсом.

Nissan Note Aura 90-летний юбилей Фото: Nissan Ниссан Ноут Аура Автотех Фото: Nissan

Салон Nissan Note Aura практически не изменился — только увеличили бардачок и добавили новые варианты отделки. В частности, можно выбрать искусственную кожу или дерево, а в версии 90th Anniversary (она посвящена 90-летию Nissan) на кузове и в салоне появились акценты бронзового цвета. Кроме того, комплектацию пополнили электропривод кресла водителя и порты USB-C для задних пассажиров. Также есть 9-дюймовый тачскрин, бесключевой доступ и климат-контроль.

Базовую комплектацию пополнил электропривод кресла водителя Фото: Nissan

Новый Nissan Note Aura предлагают исключительно в гибридном исполнении e-Power. Основную роль в ней играет 114-сильный электромотор, а 1,2-литровый бензиновый двигатель на 80 л. с. является генератором, который вырабатывает электроэнергию. Средний расход топлива составляет 4,6 л/100 км. Привод может быть передним или полным.

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