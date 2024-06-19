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Авто

Chevrolet на минималках: в Японии показали оригинальный минивэн в стиле 80-х (фото)

Daihatsu Atrai DAMD, Daihatsu Atrai, новый Daihatsu Atrai, тюнинг Daihatsu
Daihatsu Atrai стал похож на Chevrolet Van 80-х годов

Миниатюрный 3,4-метровый Daihatsu Atrai превратили в клон Chevrolet Van 80-х годов. Оригинальная модель предлагается в кузовах минивэн и пикап.

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Японское тюнинг-ателье DAMD презентовало очередной нестандартный проект. На этот раз там доработали минивэн Daihatsu Atrai. Об этом сообщается на сайте компании.

Компактный 3,4-метровый Daihatsu Atrai относится к сегменту кей-каров — миниатюрных городских авто. Его сделали похожим на огромные американские фургоны Chevrolet Van 80-х годов.

Daihatsu Atrai, новый Daihatsu Atrai, тюнинг Daihatsu, тюнинг Daihatsu Fullscreen
На кузове могут имитировать ржавчину

Автомобилю полностью изменили переднюю часть — установили широкую решетку радиатора и "двухэтажные" квадратные фары. Также заменены бамперы, а за доплату в DAMD покрасят авто в стиле "рет-лук" — с имитацией ржавчины на кузове.

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Подобный тюнинг доступен не только для стандартного минивэна, но и для версии Daihatsu Atrai Deck Van в кузове пикап. Для этого авто предлагают внедорожные шины и отделку деревом.

Daihatsu Atrai DAMD, Daihatsu Atrai, новый Daihatsu Atrai, тюнинг Daihatsu Fullscreen
Пикап Daihatsu Atrai Deck Van
Daihatsu Atrai DAMD, Daihatsu Atrai, новый Daihatsu Atrai, тюнинг Daihatsu Fullscreen
Заднюю часть Daihatsu Atrai Deck Van отделали деревом

Тюнинг Daihatsu Atrai не коснулся силового агрегата. Японский минивэн предлагают с 658-кубовым трехцилиндровым двигателем: его атмосферная версия развивает 53 л. с., а вариант с турбиной — 64 л. с. Можно выбрать 5-ступенчатую механическую КПП или вариатор, а за доплату доступен полный привод.

Стоит отметить, что подобный тюнинг "под старину" популярен в Японии. В частности, недавно Toyota Corolla превратили в клон Bentley 60-х годов.

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