Дедушка Smart: в интернете показали необычный американский электрокар 1961 года (фото)

Электромобиль Taylor-Dunn Trident достигает всего 2,1 м в длину и весит всего 331 кг. Максимальная скорость составляет 26 км/ч, а запас хода — 24 км.

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В США обнаружили оригинальный электромобиль Taylor-Dunn Trident 1961 года. Миниатюрное авто выпустили очень малой серией. Об этом рассказывает сайт Autoevolution.

Разработчики позиционировали Taylor-Dunn Trident, как легкое городское авто для шопинга. Оно достигает всего 2,1 м в длину и 1,06 м в ширину, а благодаря кузову из стеклопластика масса составляет всего 331 кг.

Электрокар не имеет окон Фото: autoevolution.com

Винтажный электромобиль отличается нестандартным дизайном. Он не имеет окон и больше напоминает гольфкар. Впрочем, установлены фары и указатели поворотов.

Небольшой 24-вольтный электромотор позволяет развивать 26 км/ч. Запас хода составляет 24 км.

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Taylor-Dunn Trident выпускали с 1959 по 1963 год, однако он не стал популярным, ведь в те времена в США любили дорожные крейсеры длиной более 5 метров с V8 под капотом. Электрокар выпустили небольшой серией.

Taylor-Dunn Trident способен развить 26 км/ч Фото: autoevolution.com

Конкретно этот электромобиль недавно прошел реставрацию. Его выставили на продажу и оценили в 7000 долларов.

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