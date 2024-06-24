Дідусь Smart: в інтернеті показали незвичайний американський електрокар 1961 року (фото)

Електромобіль Taylor-Dunn Trident сягає лише 2,1 м у довжину та важить усього 331 кг. Максимальна швидкість складає 26 км/год, а запас ходу — 24 км.

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У США виявили оригінальний електромобіль Taylor-Dunn Trident 1961 року. Мініатюрне авто випустили дуже малою серією. Про це розповідає сайт Autoevolution.

Розробники позиціонували Taylor-Dunn Trident, як легке міське авто для шопінгу. Воно сягає всього 2,1 м у довжину та 1,06 м у ширину, а завдяки кузову зі склопластику маса становить лише 331 кг.

Електрокар не має вікон Фото: autoevolution.com

Вінтажний електромобіль вирізняється нестандартним дизайном. Він не має вікон і більше нагадує гольфкар. Утім, встановлені фари та вказівники поворотів.

Невеликий 24-вольтний електромотор дозволяє розвивати 26 км/год. Запас ходу становить 24 км.

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Taylor-Dunn Trident випускали з 1959 по 1963 рік, проте він не став популярним, адже в ті часи у США полюбляли дорожні крейсери довжиною понад 5 метрів із V8 під капотом. Електрокар випустили невеликою серією.

Taylor-Dunn Trident здатен розвинути 26 км/год Фото: autoevolution.com

Конкретно цей електромобіль недавно пройшов реставрацію. Його виставили на продаж та оцінили в 7000 доларів.

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