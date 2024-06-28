Знаменитый британский спорткар 90-х возвращается в производство в новом образе (фото)

Nyobolt EV — электрическая версия классического Lotus Elise. Спорткар сохранил знакомый дизайн, однако получил 470-сильную установку и инновационную батарею со сверхбыстрой зарядкой.

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В Великобритании возродят Lotus Elise первого поколения. Культовый спорткар вернется в производство в новом формате — станет электромобилем. Об этом рассказывает издание Autocar.

Спорткар очень напоминает Lotus Elise внешне Фото: Autocar

Знаменитую модель возрождает не Lotus, а стартап из Кембриджа Nyobolt. В прошлом году показали ее прототип (его назвали Nyobolt EV), а теперь авто начали испытывать.

В команде Nyobolt — дизайнер Джулиан Томпсон, который создал оригинальный Lotus Elise 1996 года. Также к проекту присоединился стилист Аян Каллум — создатель большинства современных Jaguar.

В салоне установили цифровой щиток приборов Фото: Autocar

Nyobolt EV очень напоминает Lotus Elise внешне: у него короткие свесы кузова, воздухозаборники на боковинах и большие круглые фары и фонари. Да и салон у него похож — там преобладает сдержанный стиль. Впрочем, электрокар все же получил современную светодиодную оптику и цифровую панель приборов.

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Электрокар Nyobolt EV получил силовую установку на 470 л.с. и 500 Нм. "Фишкой" Lotus Elise является малый вес, а потому электрокар получился довольно легким — 1246 кг.

Такого результата добились за счет инновационной легкой батареи. У нее небольшая емкость (35 кВт∙ч), а заявленный запас хода составляет 250 км.

Электрокар получил 470-сильную установку Фото: Autocar

Зато батарея заряжается током мощностью 350 кВт на 80% всего за 4 минуты 37 секунд. К тому же, она очень надежна — выдерживает 4000 циклов зарядки-разрядки, что соответствует пробегу в миллион километров.

Всего планируют выпускать по 25 электрических Lotus Elise в год. Основное внимание в Nyobolt уделяют батареям — их собираются изготавливать в значительно больших масштабах.

Кстати, электромобилем стал и DeLorean из фильма "Назад в будущее" — его будут собирать небольшими партиями.

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