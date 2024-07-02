Кроссоверы доминируют: названы самые популярные авто в Украине (фото)
Украинцы продолжают активно покупать кроссоверы. В десятке лидеров авторынка — сразу восемь моделей повышенной проходимости.
За июнь 2024 года украинцы приобрели 5,2 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них — кроссоверы. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В ТОП 10 лидеров украинского авторынка — сразу 8 моделей повышенной проходимости. Среди них — кроссоверы и пикап Mitsubishi L200. Исключение составляют лишь седаны Toyota Camry и BMW 3 Series. Стоит отметить, что на эти 10 моделей приходится 35% всех продаж новых авто.
Самый популярный автомобиль в Украине — кроссовер Renault Duster (447 авто). Второе место занимает Toyota RAV4 (424 ед.), а на третье неожиданно поднялся электрокар Honda M-NV китайского производства (140 авто). Интересно, что из ТОП 10 вылетел популярный электрокроссовер Volkswagen ID.4.
Самые популярные авто в Украине за июнь 2024 года:
- Renault Duster — 447 проданных авто.
- Toyota RAV4 — 424 ед.
- Honda M-NV — 140 ед.
- Toyota Camry — 138 ед.
- BMW X5 — 115 ед.
- Suzuki SX4 — 114 ед.
- Mitsubishi L200 — 113 ед.
- Mazda CX-5 — 111 ед.
- Kia Sportage — 107 ед.
- BMW 3 Series — 104 ед.
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