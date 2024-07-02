Кроссоверы доминируют: названы самые популярные авто в Украине (фото)

Украинцы продолжают активно покупать кроссоверы. В десятке лидеров авторынка — сразу восемь моделей повышенной проходимости.

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За июнь 2024 года украинцы приобрели 5,2 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них — кроссоверы. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В ТОП 10 лидеров украинского авторынка — сразу 8 моделей повышенной проходимости. Среди них — кроссоверы и пикап Mitsubishi L200. Исключение составляют лишь седаны Toyota Camry и BMW 3 Series. Стоит отметить, что на эти 10 моделей приходится 35% всех продаж новых авто.

В тройку лидеров вошел электрокроссовер Honda M-NV Фото: autohome.com.cn

Самый популярный автомобиль в Украине — кроссовер Renault Duster (447 авто). Второе место занимает Toyota RAV4 (424 ед.), а на третье неожиданно поднялся электрокар Honda M-NV китайского производства (140 авто). Интересно, что из ТОП 10 вылетел популярный электрокроссовер Volkswagen ID.4.

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Самые популярные авто в Украине за июнь 2024 года:

Renault Duster — 447 проданных авто. Toyota RAV4 — 424 ед. Honda M-NV — 140 ед. Toyota Camry — 138 ед. BMW X5 — 115 ед. Suzuki SX4 — 114 ед. Mitsubishi L200 — 113 ед. Mazda CX-5 — 111 ед. Kia Sportage — 107 ед. BMW 3 Series — 104 ед.

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