Кросовери домінують: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)
Українці продовжують активно купувати кросовери. У десятці лідерів авторинку — одразу вісім моделей підвищеної прохідності.
За червень 2024 року українці придбали 5,2 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них – кросовери. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
У ТОП 10 лідерів українського авторинку – одразу 8 моделей підвищеної прохідності. Серед них – кросовери та пікап Mitsubishi L200. Виключення становлять лише седани Toyota Camry та BMW 3 Series. Варто відзначити, що на ці 10 моделей припадає 35% усіх продажів нових авто.
Найпопулярніший автомобіль в Україні — кросовер Renault Duster (447 авто). Друге місце посідає Toyota RAV4 (424 од.), а на третє несподівано піднявся електрокар Honda M-NV китайського виробництва (140 авто). Цікаво, що із ТОП 10 вилетів популярний електрокросовер Volkswagen ID.4.
Найпопулярніші авто в Україні за червень 2024 року:
- Renault Duster — 447 проданих авто.
- Toyota RAV4 — 424 од.
- Honda M-NV — 140 од.
- Toyota Camry — 138 од.
- BMW X5 — 115 од.
- Suzuki SX4 — 114 од.
- Mitsubishi L200 — 113 од.
- Mazda CX-5 — 111 од.
- Kia Sportage — 107 од.
- BMW 3 Series — 104 од.
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