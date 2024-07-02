Кросовери домінують: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)

Українці продовжують активно купувати кросовери. У десятці лідерів авторинку — одразу вісім моделей підвищеної прохідності.

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За червень 2024 року українці придбали 5,2 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них – кросовери. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

У ТОП 10 лідерів українського авторинку – одразу 8 моделей підвищеної прохідності. Серед них – кросовери та пікап Mitsubishi L200. Виключення становлять лише седани Toyota Camry та BMW 3 Series. Варто відзначити, що на ці 10 моделей припадає 35% усіх продажів нових авто.

До трійки лідерів увійшов електрокросовер Honda M-NV Фото: autohome.com.cn

Найпопулярніший автомобіль в Україні — кросовер Renault Duster (447 авто). Друге місце посідає Toyota RAV4 (424 од.), а на третє несподівано піднявся електрокар Honda M-NV китайського виробництва (140 авто). Цікаво, що із ТОП 10 вилетів популярний електрокросовер Volkswagen ID.4.

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Найпопулярніші авто в Україні за червень 2024 року:

Renault Duster — 447 проданих авто. Toyota RAV4 — 424 од. Honda M-NV — 140 од. Toyota Camry — 138 од. BMW X5 — 115 од. Suzuki SX4 — 114 од. Mitsubishi L200 — 113 од. Mazda CX-5 — 111 од. Kia Sportage — 107 од. BMW 3 Series — 104 од.

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