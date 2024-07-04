Знаменитое американское авто 70-х завелось после 25 лет простоя на улице (видео)

Винтажный Chevrolet Chevelle с 1999 года стоял во дворе дома. Спортивное авто заржавело и нуждается в реставрации, однако его двигатель без проблем завели.

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В США смогли оживить Chevrolet Chevelle 1971 года. Культовый спортивный автомобиль стоял 25 лет под открытым небом. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Low Rancho Customs.

Авто покрыто слоем грязи и местами заржавело Фото: скриншот / YouTube

Этот Chevrolet Chevelle Malibu все время находился в одной семье в штате Миссури. Он был приобретен новым в 1971 году отцом нынешней владелицы.

Получив автомобиль по наследству, американка не эксплуатировала его. Зато в 1999 году машину вывезли из гаража и заметили под навес во дворе дома.

5,7-литровый V8 довольно легко завелся Фото: скриншот / YouTube

За четверть века на улице Chevrolet Chevelle Malibu покрылся слоем грязи и местами заржавел. Его салон сохранился лучше, но тоже нуждается в реставрации.

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А вот двигатель Chevrolet Chevelle в довольно неплохом состоянии. Его завели после несложных манипуляций, однако ездить авто пока не может. Однако скоро это исправят, ведь Chevrolet отреставрируют.

Этот Chevrolet Chevelle 1971 года относится ко второму поколению модели. Купе оснащено 5,7-литровым V8 мощностью 245 л.с. и 3-ступенчатой автоматической КПП.

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