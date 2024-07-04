Знамените американське авто 70-х завелося після 25 років простою на вулиці (відео)

Вінтажний Chevrolet Chevelle з 1999 року стояв у дворі будинку. Спортивне авто заіржавіло і потребує реставрації, проте його двигун без проблем завели.

Related video

У США змогли оживити Chevrolet Chevelle 1971 року. Культовий спортивний автомобіль стояв 25 років просто неба. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Low Rancho Customs.

Авто покрите шаром бруду та місцями заіржавіло Фото: скриншот / YouTube

Цей Chevrolet Chevelle Malibu увесь час перебував у одній родині в штаті Міссурі. Його придбав новим у 1971 році батько нинішньої власниці.

Отримавши автомобіль у спадщину, американка не експлуатувала його. Натомість у 1999 році машину вивезли із гаража і помітили під навіс у дворі будинку.

5,7-літровий V8 доволі легко завівся Фото: скриншот / YouTube

За чверть століття на вулиці Chevrolet Chevelle Malibu покрився шаром бруду та місцями заіржавів. Його салон зберігся краще, але теж потребує реставрації.

Важливо

Культовий суперкар Lamborghini за $2,5 мільйона 40 років простояв у вітальні будинку (фото)

А от двигун Chevrolet Chevelle у досить непоганому стані. Його завели після нескладних маніпуляцій, проте їздити авто поки не може. Одначе скоро це виправлять, адже Chevrolet відреставрують.

Цей Chevrolet Chevelle 1971 року належить до другого покоління моделі. Купе оснащене 5,7-літровим V8 потужністю 245 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП.

Раніше Фокус розповідав про знаменитий британський спорткар 90-х, який 30 років стоїть у дворі будинку.

Також ми писали про рідкісний вінтажний мотоцикл, який знайшли серед мотлоху.