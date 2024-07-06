В Украине появился новый Hyundai Tucson 2024: цены и комплектации (фото)

Кроссовер Hyundai Tucson несколько изменился внешне и получил полностью новый салон. Модель в Украине доступна в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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На украинский рынок вышел новый Hyundai Tucson 2024. Популярный компактный кроссовер прошел модернизацию. Его подробности раскрыли на официальном сайте Hyundai в Украине.

Кроссовер Hyundai Tucson сохраняет знакомый дизайн, однако ему обновили решетку радиатора, бамперы и оптику. Более существенные изменения претерпел салон: там заменили руль, переднюю панель и рычаг КПП, а также установили два 12,3-дюймовых дисплея.

Кроссовер предлагают в бензиновых, дизельных и гибридных версиях Фото: Hyundai

Линейка двигателей Hyundai Tucson 2024 также несколько изменена. Кроссоверу предлагают бензиновые атмосферные моторы объемом 2,0 л (156 л. с.) и 2,5 л (190 л. с.), а также 1,6-литровый 136-сильный турбодизель и 235-сильную гибридную установку.

Базовая комплектация Hyundai Tucson Express (от 1 138 500 гривен) включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, датчики света и дождя, подогрев передних кресел и руля.

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"Средний" вариант Elegance (от 1 367 700 гривен) добавляет, матричные фары, функцию доступа в салон со смартфона, трехзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, а также системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

Салон Hyundai Tucson кардинально изменился Фото: Hyundai

Самая дорогая версия Тор (от 1 632 600 гривен) также оснащена электроприводом сидений и камерами кругового обзора (с подсветкой "слепых" зон), вентиляцией передних и подогревом задних кресел, навигацией, парковочным автопилотом.

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