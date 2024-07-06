В Україні з'явився новий Hyundai Tucson 2024: ціни і комплектації (фото)

Кросовер Hyundai Tucson дещо змінився зовні та отримав повністю новий салон. Модель в Україні доступна в бензинових, дизельних та гібридних версіях.

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На український ринок вийшов новий Hyundai Tucson 2024. Популярний компактний кросовер пройшов модернізацію. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Hyundai в Україні.

Кросовер Hyundai Tucson зберігає знайомий дизайн, проте йому оновили решітку радіатора, бампери та оптику. Суттєвіших змін зазнав салон: там замінили кермо, передню панель і важіль КПП, а також встановили два 12,3-дюймових дисплеї.

Кросовер пропонують у бензинових, дизельних та гібридних версіях Фото: Hyundai

Лінійка двигунів Hyundai Tucson 2024 також дещо змінена. Кросоверу пропонують бензинові атмосферні мотори об’ємом 2,0 л (156 к. с.) і 2,5 л (190 к. с.), а також 1,6-літровий 136-сильний турбодизель і 235-сильну гібридну установку.

Базова комплектація Hyundai Tucson Express (від 1 138 500 гривень) включає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, датчики світла і дощу, підігрів передніх крісел та керма.

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"Середній" варіант Elegance (від 1 367 700 гривень) додає, матричні фари, функцію доступу в салон зі смартфону, тризонний клімат-контроль, електропривід дверей багажника, а також системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та розпізнавання дорожніх знаків.

Салон Hyundai Tucson кардинально змінився Фото: Hyundai

Найдорожча версія Тор (від 1 632 600 гривень) також оснащена електроприводом сидінь і камерами кругового огляду (з підсвіткою "сліпих" зон), вентиляцією передніх і підігрівом задніх крісел, навігаціє, паркувальним автопілотом.

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