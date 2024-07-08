Легенда уходит: Mitsubishi Lancer сняли с производства (фото)

Mitsubishi Lancer производили с 1973 года и всего представили девять поколений модели. В последнее время модель выпускалась только на Тайване.

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Mitsubishi прекратила выпуск модели Lancer. Последние седаны сошли с конвейера предприятия на Тайване. Об этом сообщает Top Gear.

О том, что Mitsubishi Lancer выпускался до 2024 года, мало кто знал. Дело в том, что модель прекратили продавать в Европе и Америке, однако в Азии она еще была представлена.

Mitsubishi Lancer в последние годы производили на Тайване Фото: Top Gear

Мало того, выпускали именно Mitsubishi Lancer X, хорошо известный в Украине. Это поколение седана презентовали еще в 2007 году и именно возраст авто стал причиной прекращения его производства.

Впрочем стоит отметить, что в 2017 году модель прошла серьезное обновление и была переименована в Mitsubishi Grand Lancer. Ей заменили переднюю и заднюю часть, а в салоне появились цифровая панель приборов и большой портретный тачскрин.

Mitsubishi Grand Lancer Фото: Mitsubishi

Вместе с тем, силовой агрегат Mitsubishi Lancer X остался без изменений. Седан до 2024 года комплектовали 1,8-литровой бензиновой четверкой мощностью 140 л. с. и вариатором.

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Будущее Mitsubishi Lancer под вопросом. Седаны сейчас не пользуются популярностью, поэтому если модель и возродят, то разве что в формате кроссовера.

Mitsubishi Lancer выпускали с 1973 года Фото: Mitsubishi

Стоит отметить, что Mitsubishi Lancer выпускали с 1973 года и всего создали девять его поколений. В 90-х и 2000-х модель прославилась благодаря раллийным успехам и заряженным Mitsubishi Lancer Evo.

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