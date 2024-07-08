Легенда уходит: Mitsubishi Lancer сняли с производства (фото)
Mitsubishi Lancer производили с 1973 года и всего представили девять поколений модели. В последнее время модель выпускалась только на Тайване.
Mitsubishi прекратила выпуск модели Lancer. Последние седаны сошли с конвейера предприятия на Тайване. Об этом сообщает Top Gear.
О том, что Mitsubishi Lancer выпускался до 2024 года, мало кто знал. Дело в том, что модель прекратили продавать в Европе и Америке, однако в Азии она еще была представлена.
Мало того, выпускали именно Mitsubishi Lancer X, хорошо известный в Украине. Это поколение седана презентовали еще в 2007 году и именно возраст авто стал причиной прекращения его производства.
Впрочем стоит отметить, что в 2017 году модель прошла серьезное обновление и была переименована в Mitsubishi Grand Lancer. Ей заменили переднюю и заднюю часть, а в салоне появились цифровая панель приборов и большой портретный тачскрин.
Вместе с тем, силовой агрегат Mitsubishi Lancer X остался без изменений. Седан до 2024 года комплектовали 1,8-литровой бензиновой четверкой мощностью 140 л. с. и вариатором.Важно
Будущее Mitsubishi Lancer под вопросом. Седаны сейчас не пользуются популярностью, поэтому если модель и возродят, то разве что в формате кроссовера.
Стоит отметить, что Mitsubishi Lancer выпускали с 1973 года и всего создали девять его поколений. В 90-х и 2000-х модель прославилась благодаря раллийным успехам и заряженным Mitsubishi Lancer Evo.
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