Легенда йде: Mitsubishi Lancer зняли з виробництва (фото)

Mitsubishi Lancer виготовляли з 1973 року та всього представили дев'ять поколінь моделі. Останнім часом модель випускали лише на Тайвані.

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Mitsubishi припинила випуск моделі Lancer. Останні седани зійшли з конвеєра підприємства на Тайвані. Про це повідомляє Top Gear.

Про те, що Mitsubishi Lancer випускали до 2024 року, мало хто знав. Справа в тім, що модель припинили продавати в Європі та Америці, проте в Азії вона ще була представлена.

Mitsubishi Lancer в останні роки виготовляли на Тайвані Фото: Top Gear

Мало того, випускали саме Mitsubishi Lancer X, добре відомий в Україні. Це покоління седана презентували ще в 2007 році й саме вік авто став причиною припинення його виробництва.

Утім варто відзначити, що в 2017 році модель пройшла серйозне оновлення та була перейменована в Mitsubishi Grand Lancer. Їй замінили передню та задню частину, а в салоні з’явилися цифрова панель приладів та великий портретний тачскрін.

Mitsubishi Grand Lancer Фото: Mitsubishi

Разом із тим, силовий агргегат Mitsubishi Lancer X залишився без змін. Седан до 2024 року комплектували 1,8-літровою бензиновою четвіркою потужністю 140 к. с. та варіатором.

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Майбутнє Mitsubishi Lancer під питанням. Седани наразі не користуються популярністю, тому якщо модель і відродять, то хіба у форматі кросовера.

Mitsubishi Lancer випускали з 1973 року Фото: Mitsubishi

Варто відзначити, що Mitsubishi Lancer випускали з 1973 року і всього створили дев’ять його поколінь. У 90-х та 2000-х модель прославилася завдяки ралійним успіхам та зарядженим Mitsubishi Lancer Evo.

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