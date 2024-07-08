Несмотря на отключение света в Украине растет спрос на электрокары: популярные модели (фото)
В июне продажи электромобилей в Украине выросли сразу на 35%. В новом сегменте украинцы чаще всего выбирают модели китайского производства, а в подержанном — Tesla и Nissan.
Украинцев не пугают блекнуть — спрос на электрокары продолжает расти. За июнь было продано почти 4,2 тыс. электрических авто. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с маем отмечен незначительный рост, а вот по сравнению с июнем 2023 года продажи электромобилей в Украине выросли сразу на 35%. Впрочем, доля новых авто не изменилась и составляет 19%.
Большинство электрокаров в Украине являются легковыми — 4079 шт. (784 новых и 3295 подержанных). Коммерческих электромобилей в июне поставили на учет 119 и из них только 8 — новые.
Среди новых электрокаров продолжают преобладать модели китайского производства, однако лидер Volkswagen ID.4 опустился сразу на четвертое место. Первым электрокроссовер Honda M-NV. Также стоит отметить рост продаж MG4, который является единственной официальной моделью в пятерке лучших.
ТОП 5 самых популярных новых электрокаров в Украине за июнь 2024 года:
- Honda M-NV — 140 проданных авто.
- Nissan Ariya — 91 ед.
- MG4 — 71 ед.
- Volkswagen ID.4 — 71 ед.
- BYD Song Plus — 62 ед.
В сегменте подержанных электромобилей также сменился лидер — на первое место вышла Tesla Model 3, которая обогнала Nissan Leaf.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Tesla Model 3 — 419 проданных авто.
- Nissan Leaf — 410 ед.
- Tesla Model Y — 367 шт.
- Volkswagen e-Golf — 208 ед.
- Tesla Model S — 196 ед.
Всего за первую половину 2024 года в Украину ввезли 24,4 тыс. электрокаров, из которых 20% — новые, а 80% — бывшие в употреблении.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине растет спрос и на автомобили с пробегом.
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