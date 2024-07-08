Несмотря на отключение света в Украине растет спрос на электрокары: популярные модели (фото)

В июне продажи электромобилей в Украине выросли сразу на 35%. В новом сегменте украинцы чаще всего выбирают модели китайского производства, а в подержанном — Tesla и Nissan.

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Украинцев не пугают блекнуть — спрос на электрокары продолжает расти. За июнь было продано почти 4,2 тыс. электрических авто. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с маем отмечен незначительный рост, а вот по сравнению с июнем 2023 года продажи электромобилей в Украине выросли сразу на 35%. Впрочем, доля новых авто не изменилась и составляет 19%.

Honda M-NV стала самым популярным новым электрокаром Honda M-NV Фото: Honda

Большинство электрокаров в Украине являются легковыми — 4079 шт. (784 новых и 3295 подержанных). Коммерческих электромобилей в июне поставили на учет 119 и из них только 8 — новые.

Среди новых электрокаров продолжают преобладать модели китайского производства, однако лидер Volkswagen ID.4 опустился сразу на четвертое место. Первым электрокроссовер Honda M-NV. Также стоит отметить рост продаж MG4, который является единственной официальной моделью в пятерке лучших.

ТОП 5 самых популярных новых электрокаров в Украине за июнь 2024 года:

Honda M-NV — 140 проданных авто. Nissan Ariya — 91 ед. MG4 — 71 ед. Volkswagen ID.4 — 71 ед. BYD Song Plus — 62 ед.

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В сегменте подержанных электромобилей также сменился лидер — на первое место вышла Tesla Model 3, которая обогнала Nissan Leaf.

Tesla Model 3 лидирует в подержанном сегменте Фото: Tesla

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Tesla Model 3 — 419 проданных авто. Nissan Leaf — 410 ед. Tesla Model Y — 367 шт. Volkswagen e-Golf — 208 ед. Tesla Model S — 196 ед.

Всего за первую половину 2024 года в Украину ввезли 24,4 тыс. электрокаров, из которых 20% — новые, а 80% — бывшие в употреблении.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине растет спрос и на автомобили с пробегом.

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