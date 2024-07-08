Попри відключення світла в Україні росте попит на електрокари: популярні моделі (фото)
У червні продажі електромобілів в Україні виросли одразу на 35%. У новому сегменті українці найчастіше обирають моделі китайського виробництва, а у вживаному — Tesla та Nissan.
Українців не лякають блекнути – попит на електрокари продовжує зростати. За червень було продано майже 4,2 тис. електричних авто. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Порівняно із травнем відзначено незначне зростання, а от порівняно з червнем 2023 року продажі електромобілів в Україні зросли одразу на 35%. Утім, частка нових авто не змінилася та становить 19%.
Більшість електрокарів в Україні є легковими – 4079 шт. (784 нових та 3295 вживаних). Комерційних електромобілів у червні поставили на облік 119 і з них лише 8 – нові.
Серед нових електрокарів продовжують переважати моделі китайського виробництва, проте лідер Volkswagen ID.4 опустився одразу на четверте місце. Першим електрокросовер Honda M-NV. Також варто відзначити зростання продажів MG4, який є єдиною офіційною моделлю в п’ятірці кращих.
ТОП 5 найпопулярніших нових електрокарів в Україні за червень 2024 року:
- Honda M-NV – 140 проданих авто.
- Nissan Ariya – 91 од.
- MG4 – 71 од.
- Volkswagen ID.4 – 71 од.
- BYD Song Plus – 62 од.
У сегменті вживаних електромобілів також змінився лідер – на перше місце вийшла Tesla Model 3, яка обігнала Nissan Leaf.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Tesla Model 3 – 419 проданих авто.
- Nissan Leaf – 410 од.
- Tesla Model Y – 367.
- Volkswagen e-Golf – 208 од.
- Tesla Model S – 196 од.
Усього за першу половину 2024 року до України ввезли 24,4 тис. електрокарів, із яких 20% – нові, а 80% – вживані.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні зростає попит і на автомобілі з пробігом.
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