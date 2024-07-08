Попри відключення світла в Україні росте попит на електрокари: популярні моделі (фото)

У червні продажі електромобілів в Україні виросли одразу на 35%. У новому сегменті українці найчастіше обирають моделі китайського виробництва, а у вживаному — Tesla та Nissan.

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Українців не лякають блекнути – попит на електрокари продовжує зростати. За червень було продано майже 4,2 тис. електричних авто. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Порівняно із травнем відзначено незначне зростання, а от порівняно з червнем 2023 року продажі електромобілів в Україні зросли одразу на 35%. Утім, частка нових авто не змінилася та становить 19%.

Honda M-NV стала найпопулярнішим новим електрокаром Фото: Honda

Більшість електрокарів в Україні є легковими – 4079 шт. (784 нових та 3295 вживаних). Комерційних електромобілів у червні поставили на облік 119 і з них лише 8 – нові.

Серед нових електрокарів продовжують переважати моделі китайського виробництва, проте лідер Volkswagen ID.4 опустився одразу на четверте місце. Першим електрокросовер Honda M-NV. Також варто відзначити зростання продажів MG4, який є єдиною офіційною моделлю в п’ятірці кращих.

ТОП 5 найпопулярніших нових електрокарів в Україні за червень 2024 року:

Honda M-NV – 140 проданих авто. Nissan Ariya – 91 од. MG4 – 71 од. Volkswagen ID.4 – 71 од. BYD Song Plus – 62 од.

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У сегменті вживаних електромобілів також змінився лідер – на перше місце вийшла Tesla Model 3, яка обігнала Nissan Leaf.

Tesla Model 3 лідирує у вживаному сегменті Фото: Tesla

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Tesla Model 3 – 419 проданих авто. Nissan Leaf – 410 од. Tesla Model Y – 367. Volkswagen e-Golf – 208 од. Tesla Model S – 196 од.

Усього за першу половину 2024 року до України ввезли 24,4 тис. електрокарів, із яких 20% – нові, а 80% – вживані.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні зростає попит і на автомобілі з пробігом.

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