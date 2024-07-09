Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Яркая капсула времени: обнаружено знаменитое американское авто 70-х в новом состоянии (фото)

Chevrolet Caprice 1970, Chevrolet Caprice, капсула времени
Фото: Mecum | Chevrolet Caprice проехал всего 4867 км

Chevrolet Caprice — полноразмерный американский седан длиной 5,5 м. Под его капотом установлен 6,6-литровый V8 мощностью 265 л.с.

Related video

В США обнаружили прекрасно сохранившийся Chevrolet Caprice 1970 года. Большой семейный седан проехал всего 4867 км. Об автомобиле рассказали на сайте Mecum.

Chevrolet Caprice 1970, Chevrolet Caprice, капсула времени Fullscreen
Седан достигает 5,5 м в длину
Фото: Mecum

Первый владелец поставил этот седан Chevrolet Caprice в отапливаемый гараж сразу после покупки и очень мало его эксплуатировал. Именно поэтому сейчас автомобиль в новом состоянии.

Chevrolet Caprice выглядит так, будто только приобретен в автосалоне. У него родные краска и отделка салона, причем первый владелец выбрал редкий бирюзовый цвет. Сохранена и вся оригинальная документация на авто, где указана его цена в 4427 долларов.

салон Chevrolet Caprice, Chevrolet Caprice, капсула времени Fullscreen
Автомобиль идеально сохранился
Фото: Mecum

Под капотом Chevrolet Caprice установлен 6,6-литровый V8 мощностью 265 л. с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Авто оснащено усилителем руля, дисковыми передними тормозами и радио.

Сейчас Chevrolet Caprice планируют продать на аукционе. Капсула времени может уйти с молотка за немалую сумму.

Chevrolet V8, Chevrolet Caprice, капсула времени Fullscreen
Седан оснащен 6,6-литровым V8 на 265 сил
Фото: Mecum

Chevrolet Caprice выпускался с 1966 по 2017 год и всего было создано шесть поколений модели. Конкретно этот 5,5-метровый седан относится к самой первой генерации.

Кстати, недавно в Украине обнаружили "Запорожец" 1985 года с пробегом всего 2000 км.

Также Фокус рассказывал о капсуле времени Acura NSX 1991 года.