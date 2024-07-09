Яркая капсула времени: обнаружено знаменитое американское авто 70-х в новом состоянии (фото)

Chevrolet Caprice — полноразмерный американский седан длиной 5,5 м. Под его капотом установлен 6,6-литровый V8 мощностью 265 л.с.

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В США обнаружили прекрасно сохранившийся Chevrolet Caprice 1970 года. Большой семейный седан проехал всего 4867 км. Об автомобиле рассказали на сайте Mecum.

Седан достигает 5,5 м в длину Фото: Mecum

Первый владелец поставил этот седан Chevrolet Caprice в отапливаемый гараж сразу после покупки и очень мало его эксплуатировал. Именно поэтому сейчас автомобиль в новом состоянии.

Chevrolet Caprice выглядит так, будто только приобретен в автосалоне. У него родные краска и отделка салона, причем первый владелец выбрал редкий бирюзовый цвет. Сохранена и вся оригинальная документация на авто, где указана его цена в 4427 долларов.

Автомобиль идеально сохранился Фото: Mecum

Под капотом Chevrolet Caprice установлен 6,6-литровый V8 мощностью 265 л. с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Авто оснащено усилителем руля, дисковыми передними тормозами и радио.

Сейчас Chevrolet Caprice планируют продать на аукционе. Капсула времени может уйти с молотка за немалую сумму.

Седан оснащен 6,6-литровым V8 на 265 сил Фото: Mecum

Chevrolet Caprice выпускался с 1966 по 2017 год и всего было создано шесть поколений модели. Конкретно этот 5,5-метровый седан относится к самой первой генерации.

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