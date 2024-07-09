Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Яскрава капсула часу: виявлене знамените американське авто 70-х у новому стані (фото)

Chevrolet Caprice 1970, Chevrolet Caprice, капсула часу
Фото: Mecum | Chevrolet Caprice проїхав усього 4867 км

Chevrolet Caprice — повнорозмірний американський седан довжиною 5,5 м. Під його капотом встановлено 6,6-літровий V8 потужністю 265 к. с.

Related video

У США виявили чудово збережений Chevrolet Caprice 1970 року. Великий сімейний седан проїхав усього 4867 км. Про автомобіль розповіли на сайті Mecum.

Chevrolet Caprice 1970, Chevrolet Caprice, капсула часу Fullscreen
Седан сягає 5,5 м у довжину
Фото: Mecum

Перший власник поставив цей седан Chevrolet Caprice у опалюваний гараж одразу після купівлі та дуже мало його експлуатував. Саме тому зараз автомобіль у новому стані.

Chevrolet Caprice виглядає так, ніби тільки придбаний у автосалоні. У нього рідні фарба та оздоблення салону, причому перший власник обрав рідкісний бірюзовий колір. Збережена і вся оригінальна документація на авто, де вказана його ціна в 4427 доларів.

салон Chevrolet Caprice, Chevrolet Caprice, капсула часу Fullscreen
Автомобіль ідеально зберігся
Фото: Mecum

Під капотом Chevrolet Caprice встановлено 6,6-літровим V8 потужністю 265 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Авто оснащене підсилювачем керма, дисковими передніми гальмами та радіо.

Зараз Chevrolet Caprice планують продати на аукціоні. Капсула часу може піти з молотка за чималу суму.

Chevrolet V8, Chevrolet Caprice, капсула часу Fullscreen
Седан оснащений 6,6-літровим V8 на 265 сил
Фото: Mecum

Chevrolet Caprice випускали із 1966 по 2017 рік і всього створили шість поколінь моделі. Конкретно цей 5,5-метровий седан належить до найпершої генерації.

До речі, недавно в Україні виявили "Запорожець" 1985 року з пробігом усього 2000 км.

Також Фокус розповідав про капсулу часу Acura NSX 1991 року.