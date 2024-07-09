Яскрава капсула часу: виявлене знамените американське авто 70-х у новому стані (фото)

Chevrolet Caprice — повнорозмірний американський седан довжиною 5,5 м. Під його капотом встановлено 6,6-літровий V8 потужністю 265 к. с.

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У США виявили чудово збережений Chevrolet Caprice 1970 року. Великий сімейний седан проїхав усього 4867 км. Про автомобіль розповіли на сайті Mecum.

Седан сягає 5,5 м у довжину Фото: Mecum

Перший власник поставив цей седан Chevrolet Caprice у опалюваний гараж одразу після купівлі та дуже мало його експлуатував. Саме тому зараз автомобіль у новому стані.

Chevrolet Caprice виглядає так, ніби тільки придбаний у автосалоні. У нього рідні фарба та оздоблення салону, причому перший власник обрав рідкісний бірюзовий колір. Збережена і вся оригінальна документація на авто, де вказана його ціна в 4427 доларів.

Автомобіль ідеально зберігся Фото: Mecum

Під капотом Chevrolet Caprice встановлено 6,6-літровим V8 потужністю 265 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Авто оснащене підсилювачем керма, дисковими передніми гальмами та радіо.

Зараз Chevrolet Caprice планують продати на аукціоні. Капсула часу може піти з молотка за чималу суму.

Седан оснащений 6,6-літровим V8 на 265 сил Фото: Mecum

Chevrolet Caprice випускали із 1966 по 2017 рік і всього створили шість поколінь моделі. Конкретно цей 5,5-метровий седан належить до найпершої генерації.

До речі, недавно в Україні виявили "Запорожець" 1985 року з пробігом усього 2000 км.

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