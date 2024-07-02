Бюджетна капсула часу: в Україні виявлено старий "Запорожець" із пробігом 2000 км (фото)

"Запорожець" мало експлуатувався та доволі непогано зберігся. Цей ЗАЗ-968М має ручне керування та призначений для осіб із інвалідністю.

Related video

В Україні знайшли капсулу часу ЗАЗ-968М 1985 року. За майже чотири десятиліття "Запорожець" проїхав усього 2000 км. Про автомобіль розповів у Facebook блогер Roma Uraco.

Цей "Запорожець" 1985 року має ручне керування, тому, скоріше за все, був призначений для особи із інвалідністю. У СРСР подібні авто видавали безкоштовно, проте без права продажу.

Зараз "Запорожець" виставили на продаж Фото: Roma Urraco

"Запорожець" ЗАЗ-968М досить непогано зберігся, хоча його стан не можна назвати ідеальним. У автомобіля відсутній вказівник повороту, а на колісних дисках видно іржу. Утім, у нього рідна фарба та внутрішнє оздоблення в гарному стані.

Автомобіль має ручне керування Фото: Roma Urraco

Судячи з фото, "Запорожець" зберігали в гаражі. Зараз ця капсула часу продається за 1700 доларів.

Важливо

В Україні виявили раритетний експортний "Запорожець" зі збільшеною потужністю (відео)

Нагадаємо, що ЗАЗ-968М – остання модель "Запорожця". Дводверний седан із заднім розташуванням випускали з 1979 по 1994 рік.

"Запорожець" оснащений 1,2-літровим мотором Фото: Roma Urraco

ЗАЗ-968М комплектували 1,2-літровим чотирициліндровим двигуном повітряного охолодження. Існували його версії потужністю 41, 45 та 50 к. с. Максимальна швидкість "Запорожця" становить 118-125 км/год.

До речі, недавно в Україні виявили капсулу часу BMW 7 Series E38 1997 року.

Також Фокус розповідав про розкішне американське авто 70-х у новому стані.