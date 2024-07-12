Более 600 сил и 3,2 с до сотни: представлен экстремальный суперкар Mercedes (фото)

Новый Mercedes-AMG GT63 Pro оснащен доработанным V8 твин-турбо на 612 сил и имеет улучшенную аэродинамику. Суперкар способен разогнаться до сотни за 3,2 с и развить 317 км/ч.

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Мощность двигателя выросла до 612 сил Фото: Mercedes-Benz

Купе Mercedes-AMG GT63 Pro оснащено доработанным 4,0-литровым V8 твин-турбо. Его мощность увеличили с 585 до 612 л. с., а пиковый крутящий момент — с 800 до 850 Нм.

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Суперкар Mercedes способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с, а до 200 км/ч — за 10,9 с. Максимальная скорость составляет 317 км/ч, а средний расход топлива — 14,1 л/100 км.

Сзади появилось антикрыло Фото: Mercedes-Benz

Также доработана система полного привода, а адаптивные амортизаторы и управляемые задние колеса стали стандартными. За замедление отвечают карбоново-керамические тормоза диаметром 420 мм.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Mercedes-Benz

От стандартного купе Mercedes-AMG GT63 вариант Pro можно узнать по увеличенным воздухозаборникам, заднему антикрылу и 21-дюймовым дискам с шинами Michelin Pilot Sport 5. Прижимную силу увеличили на 45 кг. В салоне установлены спортивные сиденья.

Кстати, на европейский рынок вскоре выйдет мощный электромобиль от BYD и Mercedes-Benz.

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