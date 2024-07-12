Понад 600 сил і 3,2 с до сотні: представлено екстремальний суперкар Mercedes (фото)

Новий Mercedes-AMG GT63 Pro оснащений доопрацьованим V8 твін-турбо на 612 сил та має покращену аеродинаміку. Суперкар здатен розігнатися до сотні за 3,2 с і розвинути 317 км/год.

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Новий Mercedes-AMG GT другого покоління отримав трекову версію Pro. Екстремальний суперкар надійде в продаж із 2025 року. Про нього розповіли на офіційному сайті Mercedes-Benz.

Потужність двигуна зросла до 612 сил Фото: Mercedes-Benz

Купе Mercedes-AMG GT63 Pro оснащене доопрацьованим 4,0-літровим V8 твін-турбо. Його потужність збільшили з 585 до 612 к. с., а піковий крутний момент – з 800 до 850 Нм.

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Суперкар Mercedes здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с, а до 200 км/год – за 10,9 с. Максимальна швидкість становить 317 км/год, а середня витрата пального – 14,1 л/100 км.

Ззаду з'явилося антикрило Фото: Mercedes-Benz

Також доопрацьована система повного приводу, а адаптивні амортизатори та керовані задні колеса стали стандартними. За сповільнення відповідають карбоново-керамічні гальма діаметром 420 мм.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Mercedes-Benz

Від стандартного купе Mercedes-AMG GT63 варіант Pro можна впізнати за збільшеними повітрозабірниками, заднім антикрилом та 21-дюймовими дисками з шинами Michelin Pilot Sport 5. Притискну силу збільшили на 45 кг. У салоні встановлені спортивні сидіння.

До речі, на європейський ринок невдовзі вийде потужний електромобіль від BYD та Mercedes-Benz.

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