BMW X6 на минималках: Tata показала стильный кроссовер за $12 500 (фото)
Новая Tata Curvv — доступный молодежный купе-кроссовер с обтекаемым дизайном. Модель предложат в бензиновых, дизельных и электрических версиях.
Опубликованы первые фото и видео Tata Curvv. Молодежный кроссовер презентуют в Индии 7 августа и вскоре после этого стартуют его продажи по цене от 1,05 млн рупий ($12 500) за бензиновую версию и от 2 млн рупий ($24 000) за электрическую. Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте Tata.
Новая Tata Curvv — небольшой купе-кроссовер с аркообразной крышей и приподнятой задней частью. Его тоненькие фары и фонари соединены светодиодными полосами, а дверные ручки выполнены выдвижными.
Кроссовер Tata Curvv в электрической версии отличается дизайном передней части. Вместо радиаторной решетки у него пластиковая вставка. Кроме того, электромобиль Tata получил колесные диски с улучшенной аэродинамикой.
Салон Tata Curvv не показали, однако известно, что кроссовер получит цифровую панель приборов и 12,5-дюймовый тачскрин мультимедиа. Топовые версии получат панорамную крышу, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.
Новая Tata Curvv построена на платформе модели Nexon и планируется с 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 125 л. с. и 1,5-литровым 110-сильным турбодизелем. Электромобиль будет доступен в двух модификациях с запасом хода до 500 км.
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