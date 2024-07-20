Более 1500 сил и 2 с до сотни: Xiaomi показала сверхмощный спортивный электрокар (видео)

Электрокар Xiaomi SU7 Ultra получит 1548-сильную установку и инновационную аэродинамику. Спортивный седан сможет развивать 350 км/ч.

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Первый автомобиль Xiaomi получит сверхмощную спортивную версию Ultra. Электрокар представят в 2025 году, а пока в Пекине СЕО Xiaomi презентовал публике первые его изображения. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Сзади установлено огромное антикрыло Фото: Xiaomi

Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra создают, чтобы побить рекорд круга на Нюрбургринге. Именно трековую модель и показали в Пекине, однако ожидается и менее экстремальный серийный вариант.

Новый Xiaomi SU7 Ultra получил агрессивный обвес, диффузор и огромное заднее крыло, а его крылья расширены. Улучшенная аэродинамика создает до 2145 кг прижимной силы при том, что масса авто составляет 1900 кг. К тому же, спорткар существенно крупнее стандартного седана.

Электрокар получил 1548-сильную установку Фото: Xiaomi

Размеры Xiaomi SU7 Ultra:

длина — 5260 мм;

ширина — 2064 мм;

высота — 1406 мм;

колесная база — 3000 мм.

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Для Xiaomi SU7 Ultra разрабатывают трехмоторную установку мощностью 1548 л. с. Разгон до 100 км/ч займет 1,97 с, до 200 км/ч — за 5,97 с, а до 300 км/ч — за 15 с. Максимальную скорость ограничат на 350 км/ч.

Кроме того, новый Xiaomi SU7 Ultra получит спортивную подвеску и увеличенные тормоза от AP Racing. Со 100 км/ч он сможет останавливаться на отрезке в 25 м.

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