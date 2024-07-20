Понад 1500 сил і 2 с до сотні: Xiaomi показала надпотужний спортивний електрокар (відео)

Електрокар Xiaomi SU7 Ultra отримає 1548-сильну установку та інноваційну аеродинаміку. Спортивний седан зможе розвивати 350 км/год.

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Перший автомобіль Xiaomi отримає надпотужну спортивну версію Ultra. Електрокар представлять у 2025 році, а поки у Пекіні СЕО Xiaomi презентував публіці перші його зображення. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Ззаду встановлено величезне антикрило Фото: Xiaomi

Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra створюють, аби побити рекорд кола на Нюрбургрингу. Саме трекову модель і показали в Пекіні, проте очікується і менш екстремальний серійний варіант.

Новий Xiaomi SU7 Ultra отримав агресивний обвіс, дифузор і величезне заднє крило, а його крила розширені. Покращена аеродинаміка створює до 2145 кг притискної сили при тому, що маса авто становить 1900 кг. До того ж, спорткар суттєво більший за стандартний седан.

Електрокар отримав 1548-сильну установку Фото: Xiaomi

Розміри Xiaomi SU7 Ultra:

довжина – 5260 мм;

ширина – 2064 мм;

висота – 1406 мм;

колісна база – 3000 мм.

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Для Xiaomi SU7 Ultra розробляють тримоторну установку потужністю 1548 к. с. Розгін до 100 км/год займе 1,97 с, до 200 км/год – за 5,97 с, а до 300 км/год – за 15 с. Максимальну швидкість обмежать на 350 км/год.

Крім того, новий Xiaomi SU7 Ultra отримає спортивну підвіску та збільшені гальма від AP Racing. Зі 100 км/год він зможе зупинятися на відрізку в 25 м.

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