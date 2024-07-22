Самый дешевый Ferrari в мире продали по цене "Дастера" (фото)
Ferrari Dino 208 GT4 — редкое четырехместное купе 70-х. Суперкар оснащен 2,0-литровым V8 мощностью 170 л. с. и способен развить 220 км/ч.
В Бразилии на аукционе продали суперкар Ferrari Dino 208 GT4 1975 года. За коллекционное авто отдали всего 122 000 реалов ($21 785), то есть сейчас это самый дешевый Ferrari. Об этом сообщает сайт Sanches Leiloes.
Средняя цена Ferrari Dino 208 GT4 на рынке сейчас в три раза выше — $63 700. Впрочем, конкретно этот случай особенный.
Дело в том, что этот суперкар Ferrari продали на аукционе арестованного имущества, ведь, по сути, это так называемая "бляха".
Автомобиль еще в 2006 году нелегально ввезли бо Бразилии и не растаможили. Ferrari сразу арестовали, и с тех пор он стоял на штрафплощадке. Владелец суперкара Бруно Рихтер Лазар пытался его вернуть до самой смерти в 2014 году, а затем это дело продолжил его сын Ферри.
Невысокая цена обусловлена тем, что за 18 лет простоя Ferrari Dino 208 GT4 превратился в груду ржавого металла. У него нет ни одной целой кузовной панели, да и внутренняя отделка повреждена.Важно
Новому владельцу придется реставрировать авто. Оно того стоит, ведь Ferrari Dino 208 GT4 — редкая коллекционная модель, выпущенная небольшой серией из 840 авто.
Суперкар назвали в честь сына Энцо Феррари, Дино, который умер в молодости. Четырехместное среднемоторное купе оснащено 2,0-литровым 170-сильным V8 и новым развивало 220 км/ч.
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