Найдешевший Ferrari у світі продали за ціною "Дастера" (фото)

Ferrari Dino 208 GT4 — рідкісне чотиримісне купе 70-х. Суперкар оснащений 2,0-літровим V8 потужністю 170 к. с. і здатен розвинути 220 км/год.

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У Бразилії на аукціоні продали суперкар Ferrari Dino 208 GT4 1975 року. За колекційне авто віддали всього 122 000 реалів ($21 785), тобто наразі це найдешевший Ferrari. Про це повідомляє сайт Sanches Leiloes.

Середня ціна Ferrari Dino 208 GT4 на ринку зараз утричі вища – $63 700. Утім, конкретно цей випадок особливий.

Автомобіль стояв на штрафмайданчику з 2006 рік

Справа в тім, що цей суперкар Ferrari продали на аукціоні арештованого майна, адже, по суті, це так звана "бляха".

Автомобіль ще у 2006 році нелегально ввезли бо Бразилії і не розмитнили. Ferrari одразу арештували, і з того часу він стояв на штрафмайданчику. Власник суперкара Бруно Ріхтер Лазар намагався його повернути до самої смерті в 2014 році, а потім цю справу продовжив його син Феррі.

У салоні пошкоджене оздоблення

Невисока ціна обумовлена тим, що за 18 років простою Ferrari Dino 208 GT4 перетворився на купу іржавого металу. У нього немає жодної цілої кузовної панелі, та й внутрішнє оздоблення пошкоджене.

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Новому власнику доведеться реставрувати авто. Воно того варте, адже Ferrari Dino 208 GT4 – рідкісна колекційна модель, виготовлена невеликою серією з 840 авто.

Суперкар оснащений 2,0-літровим V8

Суперкар назвали в честь сина Енцо Феррарі, Діно, який помер у молодості. Чотиримісне середньомоторне купе оснащене 2,0-літровим 170-сильним V8 і новим розвивало 220 км/год.

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